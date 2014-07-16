蒸氣清洗是最自然和徹底的清洗方式

簡單、生態和環保的清洗方式：蒸氣清洗是最自然的清洗方式，因此是傳統清洗方法的理想替代方法。我們的蒸氣清洗機提供多種潛在應用。除了清洗之外，它們還可提供卓越的熨衣和織物護理功能。使用蒸氣可節約您寶貴的時間，從而讓您可以空閑下來去做其它的事。採用蒸氣處理家務，無論大小任務，都可以更簡單地完成。

蒸氣清洗如何讓我們的生活更簡單。

很久以前，人們甚至考慮使用火山噴發和間歇泉產生的蒸氣進行清洗任務。但直至17世紀的蒸氣動力時代才真正開始利用蒸氣。蒸氣清洗是一種現代的蒸氣動力應用。

為什麼蒸氣清洗是一種環保的清洗方法？

非常簡單：蒸氣清洗不使用任何化學物質。僅僅蒸氣動力與溫度的組合就足以鬆散頑固污垢，讓清潔劑徹底多余。這可以保護生命的基礎——水源，並可以節約您的家庭開支。

蒸氣清洗對自然和資源負起了責任，但在其它方面也以身作則。例如，用戶不再需要處理清潔劑的包裝袋，節約了額外的資源和能源。

此外，當水以清洗蒸氣的形式使用時也特別節水：1升自來水足以產生1700升的蒸氣！這足夠蒸氣清洗二十分鐘了，這個時間足夠徹底清洗一個小公寓。因為在加熱水時隻需要電力，所以能耗可以被降至最低。

為什麼蒸氣清洗更健康？

採用蒸氣清洗可以保護您和您的家人。與清潔劑不同，清洗后冷凝的蒸氣不會在清洗表面上留下任何過敏性殘留物。這對於喜歡把物體放入嘴中的小孩尤為重要。使用錯誤的清潔劑而導致的事故，如皮膚刺激或其它負面健康效應，對於蒸氣清洗來說都不是問題。

過敏患者也可以鬆一口氣了。因為蒸氣束縛了灰塵，所以不會有任何過敏原散入空氣中（例如塵螨和其排泄物），顯著改善了空氣質量。最后同樣重要的是，使用蒸氣還可以減少清潔所需的體力勞動，因為蒸氣為您工作！