蒸氣清洗
潛在應用
我們的蒸氣清洗機有多種潛在應用：除了清洗之外，它們還可提供卓越的熨燙和織物護理性能。在這裡，您可以發現蒸氣的多種潛在應用，您會為這麼多的應用而感到驚訝：
清潔瓷磚地板
對於中間介質清洗和后清洗，請使用一塊折疊的抹布緊緊蒙住地板噴頭。您還可以使用微纖維抹布（特殊附件）實現徹底的清洗。
在釋放蒸氣後快速前后移動噴頭，您不必一直釋放蒸氣。為了清潔狹縫，您不僅要將噴頭噴向合適的角度，而且要與狹縫成對角。
真空吸塵：
我們推薦在蒸氣清洗之前將地板吸塵處理干淨。只有在確定復合地板已經專業地鋪放和粘合之后才能使用。
清潔復合地板
使用一半的蒸氣量您就可以清洗復合地板或涂漆鑲木地板（請勿涂油或上蠟！）。蒸氣噴槍上可調節蒸氣量。使用兩塊抹布（=4層），這樣只會有很少的蒸氣直接接觸清洗區域。請勿在同一位置噴蒸氣太長時間，這樣地板才不會太濕。少量的殘余濕氣將快速干涸並且不會留下條痕。
建議：
我們建議在蒸氣清洗之前將地板真空吸塵處理干淨。只有在確定復合地板已經專業地鋪放和粘合之后才能使用。
清洗浴室和廁所
立刻嶄新如初：用於清洗牆磚、玻璃、鏡面、接頭、狹縫和窄間隙等。
水垢和肥皂殘留
使用粗糙抹布（微纖維浴室抹布套件）可容易地清洗甚至最頑固的水垢和肥皂殘留。
清洗配件
- 僅適用細噴頭以避免刮傷鍍鉻或不鏽鋼配件。將噴頭靠近被清洗的物體，等待直至水垢分解。如果仍然無法清除，或者還存在污點，噴頭上可安裝一把刷子。在使用強力爆破蒸汽時清洗該區域。清洗配件。
- 為了實現無條痕的清洗效果，在清洗結束后使用黃色的微纖維抹布拋光清洗的表面。
- 使用直接蒸氣和大力擦拭可以清除甚至頑固干涸的污垢。
- 更厚的水垢殘留應首先使用醋或檸檬汁浸泡，溶解水垢。
- 最重要的是，定期進行蒸氣清洗可防止水垢生成
清洗窗戶和鏡子
- 在使用蒸氣清洗機清洗之前，首先進行深度清潔。使用蒸氣抹布和手動噴頭清洗整個表面，手動操作噴頭清洗。冬季使用小技巧：從大約5cm遠處加熱非常冷的窗格玻璃。
- 然后使用窗戶噴頭向玻璃表面沖洗蒸氣並使用窗戶噴頭的橡膠清潔器從上到下進行擦拭。
- 使用橡膠清潔器按照多種路徑向下擦拭冷凝水。為了避免產生條痕，請使用抹布定期擦拭橡膠清潔器。
- 如果在使用橡膠清潔器后窗格上仍然有些水滴，這不是問題。可使用抹布容易地擦掉水滴且沒有條痕。
清洗瓷磚狹縫
- 細噴頭適用於針對性地清潔瓷磚狹縫，如有必要，可裝上一把圓刷。
- 通過使用蒸氣沖洗和強力洗滌，即使是最頑固的干固污漬也可以被清除。
- 在蒸氣清洗后，可使用抹布將表面擦干。注意，對於硅樹脂注漿表面，隻能短暫使用蒸氣以避免破壞材料。
去除油脂沉積
不鏽鋼非常流行，但隻有在無油脂沉積的情況下才很好看。使用軟絲絨蓋子和超細纖維廚房抹布套件中的黃色超細纖維抹布（特殊附件）可取得特別好的清潔效果。
- 如果油脂存在已久，用力擦拭和壓力清洗是唯一的解決方案。在這樣清洗時，始終配合蒸汽進行清洗。
- 油脂將慢慢堆積在抹布上。因此，需要不定期更換抹布。
- 為了實現無條痕的清洗效果，在清洗結束后使用黃色的微纖維抹布拋光清洗的表面。
梳洗衣服
使用附加的衣服噴頭可毫不費力地梳洗衣服。集成的線頭清除器可毫不費力地清除衣服上的頭發和線頭。窗帘和衣服上的褶皺可以在不必將織物放置在熨衣板上之前簡單地清除。氣味也可以被可靠地去除。釋放您的肩膀負擔！
蒸氣清洗是最自然和徹底的清洗方式
簡單、生態和環保的清洗方式：蒸氣清洗是最自然的清洗方式，因此是傳統清洗方法的理想替代方法。我們的蒸氣清洗機提供多種潛在應用。除了清洗之外，它們還可提供卓越的熨衣和織物護理功能。使用蒸氣可節約您寶貴的時間，從而讓您可以空閑下來去做其它的事。採用蒸氣處理家務，無論大小任務，都可以更簡單地完成。
蒸氣清洗如何讓我們的生活更簡單。
很久以前，人們甚至考慮使用火山噴發和間歇泉產生的蒸氣進行清洗任務。但直至17世紀的蒸氣動力時代才真正開始利用蒸氣。蒸氣清洗是一種現代的蒸氣動力應用。
為什麼蒸氣清洗是一種環保的清洗方法？
非常簡單：蒸氣清洗不使用任何化學物質。僅僅蒸氣動力與溫度的組合就足以鬆散頑固污垢，讓清潔劑徹底多余。這可以保護生命的基礎——水源，並可以節約您的家庭開支。
蒸氣清洗對自然和資源負起了責任，但在其它方面也以身作則。例如，用戶不再需要處理清潔劑的包裝袋，節約了額外的資源和能源。
此外，當水以清洗蒸氣的形式使用時也特別節水：1升自來水足以產生1700升的蒸氣！這足夠蒸氣清洗二十分鐘了，這個時間足夠徹底清洗一個小公寓。因為在加熱水時隻需要電力，所以能耗可以被降至最低。
為什麼蒸氣清洗更健康？
採用蒸氣清洗可以保護您和您的家人。與清潔劑不同，清洗后冷凝的蒸氣不會在清洗表面上留下任何過敏性殘留物。這對於喜歡把物體放入嘴中的小孩尤為重要。使用錯誤的清潔劑而導致的事故，如皮膚刺激或其它負面健康效應，對於蒸氣清洗來說都不是問題。
過敏患者也可以鬆一口氣了。因為蒸氣束縛了灰塵，所以不會有任何過敏原散入空氣中（例如塵螨和其排泄物），顯著改善了空氣質量。最后同樣重要的是，使用蒸氣還可以減少清潔所需的體力勞動，因為蒸氣為您工作！
讓水成為一種新的清潔劑
為什麼蒸氣具有如此強的清洗效果？
蒸氣清洗的秘訣在於噴射蒸汽與溫度的結合。它不僅僅讓清潔污垢更容易，而且還讓您更容易地接觸到很難觸及的區域，從而讓清潔更徹底。並且完全不使用化學品！在特殊情況下，蒸氣清洗還可以配合機械清洗，如使用刷子或抹布進行清洗。最為重要的是，因為蒸氣的產生還清除了水中的礦物質，因此我們的設備不會留下任何水垢殘留或條痕。
為什麼蒸氣清洗讓一切變得如此迅速和容易？
蒸汽就意味著速度。即使是頑固的污垢和油脂，也可以在數秒之間被蒸氣溶解和清除。耗時的用力擦拭並非一直必要。在熨衣時，蒸氣可節約您的時間 - 洗燙不需要額外的濕度，並且褶皺也可以更快地被熨平。
可能最好的是，對於不同的清潔任務，您隻需要一台蒸氣清洗機就能完成一切。這可以節約您更多的時間去做生活中更重要的事。
蒸氣清洗機是如何工作的？
蒸氣清洗機的工作原理與高壓鍋相同。熱水器將水加熱直至沸騰，產生蒸氣。每升水大概要花費1至6分鐘，具體時間取決於具體的設備。
建議：在未完全裝滿水壺的情況下產生蒸氣的效果最好。否則蒸氣會太潮濕並且冷凝太快。在水沸騰時，通過蒸氣噴槍噴射一定量的蒸氣。蒸氣壓力越大，蒸氣噴射的速度越快，從而污垢溶解的能力也越強。真的非常簡單。建議：熱水可加快加熱過程。加熱器中的壓力達到4 bar，具體取決於設備的類型。
很高興知道：
Karcher蒸氣清洗機滿足所有安全相關要求。這是由TÜV和國際測試中心認証的結果。所有導電部件必須具有防濺保護。
採用蒸氣清洗的7大理由：
- 蒸氣非常環保 - 它不使用清潔劑，並且耗水量少。
- 蒸氣清洗非常衛生 - 甚至可清洗很難觸及的地方。
- 蒸氣清洗毫不費力 - 不需用力擦拭和拋光。
- 蒸氣清洗更健康 - 不需要清潔劑。
- 蒸氣清洗更通用 - 可用於清潔廚房、浴室或窗戶，也可用於熨燙和用於織物。
- 蒸氣清洗節約時間 - 採用蒸汽清洗速度更快。
- 蒸氣清洗更省錢 - 因為它不需要清潔劑。