我們迄今為止最強大的掃地機：Kärcher 的真空掃地機
快速刷子，高性能：Kärcher 輕便而強大的掃地機和真空掃地機可隨時隨地確保清潔。
哪種吸塵機適合我？
應對各種挑戰的完美模式：從手動掃地機到駕駛式工業真空掃地機——Kärcher 的掃地機和真空掃地機在靈活性和適應性方面滿足客戶的期望。 Karcher 還為每個應用領域提供所有相關的驅動類型——汽油、柴油、液化石油氣或電動。
我們所有的型號一覽：
手推掃地與吸塵機
關乎庭院、通道、工作間和大廳。關乎管理員、商人、保潔公司和工業。手推式掃地機與真空掃地機內含人機工程學設計，使用方便。它們在徹底清掃的同時幾乎不揚塵，包括角落。機器的牽引驅動使其適合清掃300 m131以上的區域。
一台機器，多種可能
使用靈活，實踐高效：Kärcher 的掃地機和真空掃地機在各方面都令人印象深刻。 它們的靈活性、易於操作和完美的清潔效果使清掃任務比以往任何時候都更容易。
什麼是真空掃地機？
高性能清掃：真空掃地機清除內外表面的各種污垢。 它們與掃地機有何不同？ 使用時，真空掃地機通過滾刷將灰塵分散，然後通過吸氣渦輪（風扇）將灰塵吸走並沉積在過濾系統中。
真空掃地機是如何工作的？
不同的模型需要不同的清掃原則。
簸箕原理
滾刷以與行進方向相反的方向轉動。 因此，污垢被移動到清掃車的前部並進入垃圾箱（直接吸塵）。 Kärcher 的手推式掃地機和工業真空掃地機的運行符合這一原則。
優點：
- 由於較低的刷子速度和較短的“清掃路徑”，清掃的灰塵較少
- 減少電刷磨損
- 適用於膨脹和重度污垢以及細小灰塵
投擲原理
污垢沿與相反的行進方向收集，並通過主滾刷移入後部污垢容器。 Kärcher 的手推式真空掃地機和駕駛式真空清掃機均遵循這一原則。
優點：
- 容器允許高達 100% 的填充水平
- 適用於粗糙和輕度污垢
- 使用粗糙的污垢瓣輕鬆收集粗糙的污垢
- 靠前的座椅位置，視野開闊
吸塵機的應用領域有哪些？
一台機器，多個應用領域：吸塵機尤其適用於較大的內部和外部表面。 與普通掃帚相比，它們可以快速有效地清除均勻和頑固的污垢、灰塵和廢物——毫不費力。
掃地機/真空掃地機的典型應用領域包括：
- 倉庫及物流設施
- 工廠
- 停車場和裝卸坡道
- 食品飲料行業
- 運動休閒設施
- 鋼鐵和金屬行業
- 電子行業
- 醫藥化工
- 交通運輸業
- 貿易展覽會和會議中心
掃地機和真空掃地機可以在哪些樓層使用？
不同的地板覆蓋物和污垢類型也對掃地機和相關系統提出了不同的要求。 標準主清掃輥是通常的選擇，並以其靈活性和較長的使用壽命脫穎而出。 然而，同一種滾刷並不適用於所有地板覆蓋物。 這就是 Kärcher 提供各種解決方案來幫助您實現最佳清潔效果的原因。
各種滾筒刷的概述：
標準主清掃輥
- 中等刷毛硬度
- 用於：正常的街道污垢、樹葉或瀝青、砂漿或聯鎖石塊上的多塵環境
主清掃輥，硬
- 明顯更硬的刷毛，其中一些還帶有鋼嵌件
- 用於：粗糙的表面和頑固的污垢或大量廢物
主清掃輥，柔軟
- 軟毛
- 用於：清除室內光滑地板上的污垢和細塵
主清掃輥，抗靜電
- 軟毛
- 用於：例如，交易會或體育設施和酒店的高效地毯清潔
- 推薦使用以下型號清潔地毯和人造草坪：KM 75/40 W、KM 85/50 R、KM 90/60 R Adv
掃地機有哪些區域性能？
真空掃地機的性能各不相同，取決於型號和設備。 各種掃地機的區域清潔性能（每小時）概覽見下表。 出於比較目的：市售手刷的性能介於 120 和 160 平方米（最大）之間。
真空掃地機
工業掃地機
清潔區域性能（每小時）
7200–28,000 m²
真空掃地機
駕駛式掃地機
清潔區域性能（每小時）
5100–13,600 m²
真空掃地機
手扶式掃地機
清潔區域性能（每小時）
3375–4725 m²
真空掃地機
手推式掃地機/真空掃地機
清潔區域性能（每小時）
2800–3680 m²