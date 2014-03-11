高壓清洗機

無可匹敵的多功能性產品 - Kärcher高壓清洗機 Kärcher於1950年發明了高壓清洗機，時至今日，一直在錘煉高壓清洗的原理，實現了提升性能、降低功耗、延長服務壽命和縮短清潔用時的目標。作為世界市場的領導者，Kärcher提供在技術上精益求精且頗富通用性的豐富產品 - 作業使用熱水或冷水，由電機或內燃機驅動，分為移動或固定式兩種。