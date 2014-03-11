高壓清洗機
無可匹敵的多功能性產品 - Kärcher高壓清洗機 Kärcher於1950年發明了高壓清洗機，時至今日，一直在錘煉高壓清洗的原理，實現了提升性能、降低功耗、延長服務壽命和縮短清潔用時的目標。作為世界市場的領導者，Kärcher提供在技術上精益求精且頗富通用性的豐富產品 - 作業使用熱水或冷水，由電機或內燃機驅動，分為移動或固定式兩種。
用於高壓清洗的清潔劑
適用於高壓清洗機的Kärcher清潔劑和護理劑設計用於實現最佳的清洗效果和最小的耗能及清洗時間。同時，由於專用配方非常易於過濾和分離，所以它們可以降低礦物油殘留導致的廢水污染。
清洗和保護商用車輛
高性能清潔劑可強力地清洗道路和建筑上的頑固污垢，可配合冷水和熱水高壓清洗機使用。
適用於工業應用的通用型產品
速效、柔和的清潔劑還可以清除油液、油脂和鐵鏽等頑固污垢。
食品行業中的清潔和衛生
有效的清潔劑和消毒劑，被批准用於食品行業，符合DGHM（德國衛生與微生物學會）和DVG（德國燃氣和水協會）消毒劑列表要求。
汽車經銷店入口的光亮地面
適用於所有表面和材料的柔和清潔劑讓展廳閃亮，並讓車輛保值，即使是引擎蓋下也可以清洗。
熱水高壓清洗機的優點
熱水高壓清洗機產生的高水溫讓用戶可以減小清洗壓力、清洗時間和清潔劑用量。相比於冷水高壓清洗機，熱水高壓清洗機的優點為：
- 更好的清洗效果
- 減少了清潔劑用量
- 更短的干燥時間
- 更衛生
- 更短的工作時間
使用熱水可顯著節約清洗時間，最多可達35%，並提高了清洗效果。