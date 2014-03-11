高壓清洗機

無可匹敵的多功能性產品 - Kärcher高壓清洗機 Kärcher於1950年發明了高壓清洗機，時至今日，一直在錘煉高壓清洗的原理，實現了提升性能、降低功耗、延長服務壽命和縮短清潔用時的目標。作為世界市場的領導者，Kärcher提供在技術上精益求精且頗富通用性的豐富產品 - 作業使用熱水或冷水，由電機或內燃機驅動，分為移動或固定式兩種。

Kärcher 冷水高壓清洗機

冷水高壓清洗機

日常清洗設備、車輛和建築物：使用大容量冷水壓力清洗裝置，還可去除重污垢。非常適合大面積清洗。

Kärcher 熱水高壓清洗機

熱水高壓清洗機

使用熱水，高壓清洗機在相同壓力下表現得更為出色。Kärcher機器所具有的最高水平的使用舒適性和最先進的技術備受贊譽。

Kärcher 超高壓清洗機 超高壓清洗系統

超高壓清洗系統

當常規高壓清潔器的清潔性能不再足夠時，我們的超高壓清潔器應運而生。借助超高壓（UHP），即使是最頑固的污垢和塗層也可以可靠地去除。

用於高壓清洗的清潔劑

適用於高壓清洗機的Kärcher清潔劑和護理劑設計用於實現最佳的清洗效果和最小的耗能及清洗時間。同時，由於專用配方非常易於過濾和分離，所以它們可以降低礦物油殘留導致的廢水污染。

Cleaning Agents Nutzfahrzeug

清洗和保護商用車輛

高性能清潔劑可強力地清洗道路和建筑上的頑固污垢，可配合冷水和熱水高壓清洗機使用。

Cleaning Agents Vielseitigkeit

適用於工業應用的通用型產品

速效、柔和的清潔劑還可以清除油液、油脂和鐵鏽等頑固污垢。

 

Cleaning Agents Lebensmittel

食品行業中的清潔和衛生

有效的清潔劑和消毒劑，被批准用於食品行業，符合DGHM（德國衛生與微生物學會）和DVG（德國燃氣和水協會）消毒劑列表要求。

Cleaning Agents Autohaus

汽車經銷店入口的光亮地面

適用於所有表面和材料的柔和清潔劑讓展廳閃亮，並讓車輛保值，即使是引擎蓋下也可以清洗。

清潔劑
Vorteile Heißwasser-Hochdruckreiniger

熱水高壓清洗機的優點

熱水高壓清洗機產生的高水溫讓用戶可以減小清洗壓力、清洗時間和清潔劑用量。相比於冷水高壓清洗機，熱水高壓清洗機的優點為：

  • 更好的清洗效果
  • 減少了清潔劑用量
  • 更短的干燥時間
  • 更衛生
  • 更短的工作時間

使用熱水可顯著節約清洗時間，最多可達35%，並提高了清洗效果。

其它優點以及HD與HDS成本對比

Kärcher iSolar太陽能模塊清洗解決方案適用於太陽能模塊清洗的系統解決方案

我們的推薦：

採用HDS 10/20-4 M熱水高壓清洗機和HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機實現最佳的清洗效果。

  • 極佳的清洗性能
  • 對旋式圓刷
  • 由碳/玻璃纖維復合材料制造的伸縮式噴槍
  • 可清洗到1.8 - 14米遠處區域（取決於具體的伸縮式噴槍）
iSolar
更多關於太陽能模塊清洗的信息