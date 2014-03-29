熱水讓清洗如此不同
高效的高壓清洗。使用熱水清洗甚至更高效。 相比於常壓清洗，Karcher高壓清洗機具有經濟性好、清洗效果好和環保等優勢。在清洗頑固污垢時，HDS熱水高壓清洗機讓這些優勢更明顯。Karcher HDS清洗機通常是清除油液、油脂和蛋白質污垢的最佳解決方案，特別是清除已經干固的污垢。
使用熱水的顯著優勢。
熱水高壓清洗機可將水溫從大約12°C提升至155°C，從而允許降低清洗壓力，減少清洗時間和清潔劑用量。因此，熱水清洗可為優化清洗流程提供許多選擇和顯著優勢。
更好的清潔效果
熱水可軟化凝固的油液和油脂並顯著提高乳化效果，使污垢非常容易清除。在食品行業中，使用熱水可非常有效地鬆散蛋白質和油脂污垢。
減少了清潔劑的用量
通常隻使用熱水就可以清除油脂、油液及樹脂等，從而顯著減少清潔劑用量，或者徹底不需要使用清潔劑。除了節約成本之外，這種清洗方式也非常環保並節約資源。
更短的干燥時間
由於熱水清洗的地面溫度較高，所以能夠更快地干燥，從而可以更快地進行隨后的處理或更快地投入使用。
更衛生
在使用熱水清洗后，細菌的數量顯著減少。對於許多衛生要求來說，這種不使用消毒劑減少細菌數量的清洗方法已經足夠了。
工作時間更短
熱水可以更快地鬆散污垢，從而顯著縮短清洗時間，最高可達35%。這意味著它能夠高效且具有成本效益地執行廣泛的清洗任務。
一個非常明顯的結論：HD與HDS高壓清洗機成本對比。
由於多了一個加熱器及相關的能耗成本，所以熱水高壓清洗機的購買和使用成本最初可能有點高。熱水清洗可將清洗時間縮短達35%，並能夠提高清洗效果。此外，HDS熱水高壓清洗機通常也消除了使用清潔劑的成本。
更高的溫度可實現更好的清洗效果
熱量在清洗過程中具有重要作用。熱量可加速化學反應過程；溫度每升高10°C，化學反應速度將提高一倍。溫度升高20°C可將化學反應速度提升4倍。油液、油脂和煙塵可以更快地沖洗和更容易地清除。油液和油脂溶於水的乳化速度也會加快。熱地面也可以更快地干燥。事實上，更高的水溫最多可將清洗時間減少35%，並且清洗效果更好。通過減少水量，蒸汽高壓清洗機的蒸汽溫度可達到155°C高溫。無礦物質的蒸汽和高壓清洗結合甚至可以鬆散最頑固的污垢。這可以確保最佳的清洗性能，甚至不需使用化學添加劑。一般來說，蒸汽清洗特別適用於清除瀝青涂料、油漆涂料、沉積煙塵、青苔和藻類。
提供各種性能級別的產品
性能和所執行任務之間的最佳配合是實現高效清洗的基本要求。Karcher熱水高壓清洗機包含多種性能等級和型號的產品，能夠為幾乎所有操作者和用途提供合適的設備。