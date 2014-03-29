更高的溫度可實現更好的清洗效果

熱量在清洗過程中具有重要作用。熱量可加速化學反應過程；溫度每升高10°C，化學反應速度將提高一倍。溫度升高20°C可將化學反應速度提升4倍。油液、油脂和煙塵可以更快地沖洗和更容易地清除。油液和油脂溶於水的乳化速度也會加快。熱地面也可以更快地干燥。事實上，更高的水溫最多可將清洗時間減少35%，並且清洗效果更好。通過減少水量，蒸汽高壓清洗機的蒸汽溫度可達到155°C高溫。無礦物質的蒸汽和高壓清洗結合甚至可以鬆散最頑固的污垢。這可以確保最佳的清洗性能，甚至不需使用化學添加劑。一般來說，蒸汽清洗特別適用於清除瀝青涂料、油漆涂料、沉積煙塵、青苔和藻類。