車輛清洗系統
更經濟地清潔汽車與貨車 Kärcher提供清潔小汽車和商務車輛內、外部的多種系統：龍門自助洗車設備經久耐用，為您提供完美的清潔效果。低耗水量和生態友好是它們的兩大優點。靈活的概念完全根據您的需要量身定制，從規劃到個性化設計全部包攬。數十年來，Kärcher一直是洗車站/場的龍頭企業。我們的洗車站/場制造商經驗和安裝了幾千套系統的心得體會，都是Kärcher作為用戶資深合作伙伴的可靠保障。我們的洗車站/場團隊很高興為您提供建議！
貨車清洗
Kärcher的商務車輛清潔系統方案，為各類車型和需求提供貼心服務。
經濟地清洗汽車和載重車輛
我們靈活的設計理念可完美地滿足您的特定需求，從規劃到單獨設計。Karcher數十年來一直是成功的洗車台制造商。作為已經交付數千套系統的洗車台制造商，我們的經驗讓我們成為用戶可靠的合作伙伴。我們的洗車台團隊樂意為您效勞！
自始至終的滿意度：Karcher系統解決方案。
對於汽車經銷商、服務站、投資者和洗車中心來說，Karcher能夠確保自始至終的滿意度。Karcher能夠為每種應用和每個運營商提供復雜的系統解決方案，它們具有卓越的質量且極具成本效益。這也是我們值得信賴的地方，並且已經被客戶信任了80年。
購買Karcher洗車台 - 一項合算的投資。
在建造新的Karcher洗車台或隧道式洗車設備過程中，首先要廣泛地咨詢客戶，評估現場和盈利性，確定設施和/或設備的最佳尺寸。隨后，我們將根據您的特殊需求配置和規劃新的洗車台。不管您是希望購買龍門式洗車台、自助式洗車台還是商用車洗車台，我們都將為您提供初步報價，幫您規劃應用，協助您獲得用水許可，並將您的洗車台項目付諸實踐。這包含了全部的規劃和實施過程。我們將根據您的需求建設交鑰匙的系統。我們與經驗豐富的合作伙伴一起為您提供最高質量的產品。如有必要，我們還可以為您投資Karcher洗車台提供財務幫助。
甚至在初次啟動后仍然能為您提供支持
甚至在實際規劃和建設好您的Karcher洗車台之后，我們仍然能夠隨時為客戶提供操作和運營幫助、技術熟悉指導和培訓、以及客戶服務和市場營銷協助，確保您的洗車台獲得最大的投資回報。
Karcher獲得了最佳品牌獎
著名的工業雜志 AUTOHAUS和Auto Service Praxis (asp) 評選了汽車行業內最受歡迎的品牌。Karcher在洗車台類別中拔得頭籌。最佳品牌調查是由市場研究機構Puls發起的一項市場調研，它是根據650位被抽查的AUTOHAUS和asp雜志讀者所反饋的意見評選出12類產品中具有最佳形象的供應商。
Karcher在洗車台類別中拔得頭籌。
Karcher被評選為2014最佳品牌之一
在WERKSTATT雜志發起的讀者投票中，Karcher被評選為“移動和固定式洗車台”類別最佳品牌。12個產品類別中的93個品牌獲得了提名，覆蓋了德國市場上的主要品牌。在專家組織DEKRA的幫助下，近400位專家讀者參與了投票。
“我們的客戶應該對我們提供的一切感到滿意”
Karcher洗車台的質量和清洗效果已經說明了一切 - 當Karcher採訪在Brandenburg擁有五個汽車經銷店的商人和業主Michael Graf時，他指出了使用Karcher洗車台的優點。
我們樂意為您效勞！
我們可針對每個解決方案提供友好的專家建議，並且非常樂意回答關於洗車台和車輛清洗系統的所有問題。我們的所有員工對於我們的系統、設備和清潔劑都擁有著豐富的知識，可通過電話為您提供專業建議。我們也歡迎您預約面談。
電話聯系：
電話：+852 2357 5863
電子郵箱：
info@karcher.com.hk