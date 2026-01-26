地板清洗機/洗地機
閃閃發光的地板。 使用 Kärcher 洗地機，地板乾淨衛生，一塵不染。 保證閃亮的性能。 我們的多面手和專家可以快速、經濟地完成各種家庭清潔任務。
輕巧型/推式洗滌乾燥機
我們的手推式洗地機專為快速靈活地清潔中小型區域而開發，例如餐廳、商店、廚房、酒店和其他經常光顧的區域。
騎乘式/洗滌乾燥機
清潔大型、陳設稀疏區域的理想選擇，例如倉庫和生產工廠、購物中心、停車場或機場。 在這裡您還可以找到我們的組合掃地機/洗地機。
其他清潔解決方案
無論是用於硬質表面維護的單盤和拋光機，還是用於非常苛刻的清潔任務（例如樓梯或自動扶梯）的解決方案：我們的其他清潔解決方案。
洗地機是種有效率的投資
購買洗地機是值得的—而Kärcher洗地機正是最正確的投資。如何辦到？與手動清潔相比，洗地機減少了工作和耗材成本，同時提高了清潔品質與效率。
適用於任何應用的高效經濟的清潔解決方案
與手動清潔地板相比，洗地機清潔所有類型的地板時有著更快、更具成本效益且更徹底清洗的效果。洗地機可以節省您的時間和清潔劑，而保護員工和節省您的荷包。這些機器也易於使用且維護成本低。我們為每種應用提供正確的設計，每一種機型都非常適合您的地板類型和面積以滿足您的要求。無論是小型企業、酒吧或餐廳、大型超市或購物中心，還是機場或生產工廠的超大地板面積，洗地機都能在所有樓層達到最有效的清潔解決方案，無論是 30 平方米還是 30,000 平方米。
所以那種洗地機最適合您?
我們的洗地機有不同的尺寸可供選擇，並具有適用於各種應用的多種配置選項—我們專門開發了許多配件可幫助您做的不僅僅是清潔地板。更多的特殊清潔解決方案都在我們的產品系列。在這裡，您不僅可以找到有關各個類別的所有資訊，還可以找到我們產品系列中最適合您的洗地機。
Kärcher駕駛式洗地機 B 110 R 的特點
洗地機到底是如何運作的?
所有帶有滾刷頭或圓盤刷頭的洗地機基本上都以相同的方式工作。添加清潔劑時，混合清潔劑在清水箱中，或者在具備清潔劑劑量裝置的調整下，在刷頭本身前面給水裝置混合。在刷子的旋轉和接觸壓力共同作用下去除污垢。由吸水馬達的吸力，將地板上的污水吸收並收集在污水箱中。另一方面，洗地機如果沒有吸水馬達或刮水座的時候，隨後也可以使用Kärcher的乾濕兩用吸塵機吸起來。
但不是所有的洗地機都真的是一樣的
洗地機就像汽車——它們的工作原理都一樣，但並非每種型號都適合每個應用領域。然而，由於不同的設計、尺寸、刷頭系統和驅動技術，很容易找到完全符合您個人需求的洗地機。您知道您的面積有多大以及它們是否充滿了機台等障礙物。您知道地板的材質及其髒污程度。我們承諾絕對有適合您需要的洗地機。
不同的洗地機適合清洗不同地板材質
帶有滾刷頭的洗地機由於其高轉刷速和每平方厘米有著更高的接觸壓力，特別適用於對結構和嚴重髒污的地板進行廣泛的深度清潔。這種刷頭技術在處理粗塵時也具有顯著優勢，因為反向旋轉的滾輪能掃起地板上的顆粒，然後將顆粒拋到預掃集塵盒中。這意味著不再需要先掃地再洗地了。
帶盤刷頭的洗地機通常用於維護清潔和輕度污染。這些洗地機特別適用於光滑的地板和噪音敏感區域，例如醫院或酒店和美食部門。
那洗地機使用哪種驅動能源?
根據尺寸和型號，Kärcher的洗地機採用直接電源供電、電池供電或發動機驅動。以下也適用：應用程序決定最適合您的驅動技術方面有關鍵作用。
在緊湊型和手推式洗地機提供，電源直接供電（即有線）機器價格實惠，非常適合在工作時間以外清潔較小的室內區域。
電池供電的洗地機提供最大的靈活性並防止絆倒危險。大與小：Kärcher提供各類容量、規格的電池版本。
我們建議將我們的環保引擎式版本（柴油或液化石油氣）用於大型室外或通風良好的區域。 Kärcher的引擎式洗地機僅適用於駕駛式設計。
洗地機是否具備自驅功能或沒有自驅功能?
舒適性、重量和使用者友善是決定機器是否配備自驅動裝置的關鍵因素。一種較輕的洗地機，無需自驅動即可輕鬆操作 50 公升水箱。我們建議在較大型號上配置有自驅動功能，因為能讓您自己長時間操作這種尺寸的機器而不會感到疲倦。
沒有自驅馬達的洗地機使用刷子的旋轉來向前移動機器。操作員這樣做所需的工作量保持在最低限度。
另一方面，帶有自驅動功能的洗地機上使用自驅馬達使機器向前移動，從而可以長時間運行而不會感到疲勞。
為您訂製的洗地機
如果配備合適的配件，Kärcher洗地機也可用於特殊應用，例如結晶或塗層去除。除了確保所有消耗配件的可用性，我們提供範圍廣泛的盤刷墊、盤刷和滾刷、吸水刮條、刮水座、電池和電池充電器，為您的機器配備精確的清潔要求。還提供各種套件，例如我們的各類掛鉤或清潔劑提籃，用於輕鬆運輸手動清潔工具。因此，您將有一款根據您的具體需求量身定制的洗地機。
選用您的洗地機適合的清潔劑
無論地板類型、洗地機或污垢程度如何，Kärcher都提供廣泛的清潔劑，可完美滿足您的各種要求。當然，不僅使用經濟且對各種類型的污垢都非常有效，而且環保且溫和配方，可以滿足最新的國際標準。
有效減少細菌，滿足更高的衛生要求
我們的洗地機選購套件用於使用噴霧對表面進行消毒，可幫助您以很少的金錢和耗材達到全新的清潔水平。透過噴槍或手動噴嘴分配合適的消毒劑可以有效減少地板、牆壁和家具上的細菌數量。遵守使用指南，可以使用合適的消毒劑進行專業的噴霧消毒。這些配件適用於火車站、機場、辦公室和商業建築、退休和護理設施、托兒所、學校、游泳池和體育設施。目前 B 150 R 和 B 200 R可以配置。
未來的效率——清掃和刷洗一步完成
我們的洗地機和真空掃地機可以更有效地清潔密閉空間和大面積區域。
- 節省時間與成本
- 更全面且更快速清潔大面積區域
- 對髒污更有效
現在能更完美
高效、持久且經濟—新型 B 110 R 駕駛式洗地機現在可以更輕鬆地清潔大面積區域，例如超市、機場和倉庫。由於其更新的配件，現在可以提供更好的清潔效果，提供最大的方便性。
更卓越的外觀
緊湊、機動、方便：我們的駕駛式洗地機可以輕鬆清潔 1500 平方米以上的大面積區域，例如停車場或購物中心。較高的座椅位置可確保始終清楚地了解要清潔的區域。然而，小迴轉半徑可確保令人難以置信的機動性。清晰的控制面板，機器操作起來很直覺—所以只要坐下就可以了。
立即快速靈活
清潔時，障礙物和充滿物體的區域不再是問題：緊湊型洗地機可瞬間清潔中小型區域，例如餐廳、廚房、商店和酒店。它們的機動性使它們易於駕駛 - 現在即使是狹窄的通道也可以輕鬆清潔。不同的型號可在各種表面上實現最佳效果，並使所有地板恢復光澤。由於採用了吸水技術，地板不僅乾淨，而且乾燥，之後可以立即行走。