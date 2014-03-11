eco!efficiency – 更高效地工作

一切皆有可能最重要的是，更高的效率。

高效源於多個方面：更低的能耗、高性能內燃機、更低的清潔劑用量、採用高濃縮清潔劑以減小包裝、結構件的可回收利用性和/或最少的零部件數量。這些效果隻有通過新的想法、創新的技術、以及最重要的實施意願和能力來實現。

Karcher提供廣泛的具有eco!efficiency級環保高效表現的設備和清潔劑產品，通過這些產品，各領域內的運營商都可以取得有效、高效和環保的清洗效果。帶有eco!efficiency 模式的Karcher設備還可以在輕污垢環境下以較低的功率工作，從而節約能源和清潔劑，並保護設備。標准eco!efficiency Karcher設備具有更廣泛的技術特點，能夠長久地節約能源、清潔劑和時間。