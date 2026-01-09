* 在“擦拭”測試類別中，Kärcher 地板清洗機的清潔性能比帶有地布覆蓋物的傳統拖把高 20%。 指清潔效率、污垢拾取和邊緣清潔的平均測試結果。

** FC 7 Cordless 可讓您節省多達 50% 的時間，因為只需一步即可清除硬地板上的常見家居污垢，無需在擦拭前先吸塵。

***清潔 60 平方米的地板面積時，FC 7 Cordless（消耗量：0.4 升）與裝滿 5 升水（消耗量：5.0 升）的傳統拖把和水桶相比，用水量減少了 90%。