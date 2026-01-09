無線地板清洗機
将 WOW 带回您的舞台
您是否希望有一種更快捷、更輕鬆的方式來清潔您的地板？ 或者你可以一次性完成整個地板清潔程序，最好不需要事先吸塵？ 我們為每項任務提供強大的解決方案——選擇權在您手中。 那些尋找可操縱的輕型解決方案的人會在帶有可更換電池的 FC 2-4 中找到它，而任何尋求持久不間斷電池運行時間的人都應該選擇 FC 7 Cordless，它可以毫不費力地撿起即使是粗糙的污垢 一小步。
FC 7 無線地板清洗機——我們的亮點
FC 7 無線地板清洗機能夠隨心所欲地改變“先吸塵，後拖地”的舊方式，就好像它處理所有類型的日常乾濕污垢一樣。2 個反向旋轉滾輪直接掃地拖地的工作，只需比傳統拖地一半的時間內就能讓你的地板光澤乾淨。按下手柄上按鈕選擇，即可使水流和滾輪的速度適合不同的地板，或使用強力模式去除頑垢污漬。這意味著地板清洗機可以同時做兩件事，而且不會弄髒雙手。
與眾不同的優勢
清潔效果比拖把好 20%*
您的地板就是您的舞台，我們的地板清洗機讓它閃閃發光——大約清潔 1 次。 比任何拖把都要徹底乾淨 20%，所需的力氣也少得多。* 無需來回擦拭污垢，具有自清潔功能的自動驅動滾輪只需將污垢撿起並將髒水轉移到一個單獨的水箱中。 地板上殘留的水分很少，這意味著表演只需 2 分鐘即可繼續！
自動加濕
乾淨的水使地板更乾淨。 這就是為什麼 Kärcher 地板清潔機的旋轉滾輪的一側不斷被淡水潤濕，而另一側的髒水被刮掉並收集在水箱中。 與用拖把清潔不同，污垢實際上是被吸起而不是四處散佈。
地板清潔速度提高 50%**
使用我們的多合一地板清洗機可獲得完美的效果。 在拖地的同時，您只需一步即可清除所有類型的乾濕日常污垢。 即使在角落和邊緣。 集成的髮梳也可輕鬆梳理頭髮。
針對不同的地板類型和污垢的可調節清潔水平
在 FC 4-4 和 FC 7 Cordless 上，您可以調整滾筒旋轉和水流以適應污垢和地板的類型（例如，木地板為 1 級，石地板為 2 級）。 使用 FC 7 Cordless，還可以使用增強模式處理頑固污漬。
可更換電池系統，適用於任何運行時間
FC 4-4 和 FC 2-4 的 4 V Kärcher Battery Power 可更換電池可根據需要延長最大的移動自由度和靈活性以及運行時間。 得益於鋰離子電池，持久耐用。 此外，可更換電池可用於所有其他 4 V Kärcher 電池電源設備。
輕鬆清潔地板
不需要再用手擦拭。不需要再費力地擰乾地板清潔布，因為自動清潔功能可以清除滾輪上的污垢。機器上具有清水箱和髒水箱設備，因此不需要再拖著桶清潔。
適用於所有硬地板
低水分殘留意味著它適用於所有硬地板（石材、瓷磚、鑲木地板、層壓板、乙烯基）。 地板可以快速再次行走。 與 Kärcher 清潔劑和護理劑結合使用時，可實現完美的地板護理。
完美的邊緣清潔
中心滾輪驅動確保角落和邊緣的出色清潔效果。
可水洗滾輪
安裝和拆卸超細纖維輥既快速又簡單。 滾輪也可在高達 60°C 的溫度下機洗。
節水高達 90%***
與使用傳統拖把和水桶清潔相比。***
地板可能好難，但這並不意味著清潔就必須如此。 使用我們的一種地板清洗機清潔起來要容易得多。 這些都是方便的一體化設備或電池供電的輕型型號。
FC 7 無線地板清洗機
面積性能約。 每次充電 135 平方米
- 去除所有類型的乾濕日常污垢
- 拖地+灰塵掃入+粗污垢掃入
- 電池運行時間約 45 分鐘
- 適用於所有硬地板 + 2 個清潔級別 + 強力模式
- 完美的角落和邊緣清潔
- 包括 4 個滾輪 + 1 瓶萬用地板清潔劑
- 四輥驅動技術
FC 4-4 電池套裝
面積性能約。 每次充電 90 平方米
- 去除所有類型的日常乾濕污垢
- 拖地+灰塵掃入+粗污垢掃入
- 電池運行時間約 30 分鐘
- 適用於所有硬地板 + 2 個清潔級別
- 完美清潔角落和邊緣
- 包括 2 個滾輪 + 1 瓶萬用地板清潔劑
+ 2 x 4 V 可更換電池
FC 2-4 電池套裝
面積性能約。 每次充電 70 平方米
- 去除所有類型的日常乾濕污垢
- 拖地+灰塵掃入+粗污垢掃入
- 電池運行時間約 20 分鐘
- 適用於所有硬地板
- 優化清潔角落和邊緣
包括 1 個滾輪 + 1 瓶萬用地板清潔劑
+ 4 V 可更換電池
EWM 2 的應用視頻
應用步驟
安裝清潔滾輪
注水入清水箱
清潔地板
把髒水箱的污水倒掉
清潔滾筒（可60 °C 機洗）
收起設備
初始啟動
1) 初始組裝
從包裝盒中取出並組裝
2) 初始啟動
注水入清水箱（水 + 清潔劑）並安裝滾輪
3) 拆卸和清潔設備
- 清空且乾淨的水箱
- 清潔地板頭蓋
- 卸下滾筒並在洗衣機中洗滌
- 用布擦拭驅動器內部和地板頭
- 重新插入水箱和地板頭蓋
4) 存放設備
清潔劑和配件
借助可用於 Kärcher 地板清潔劑的一系列配件，清潔和護理可以與您的地板完美匹配。 例如，標準清潔劑適用於任何硬質地板，而用於木材和石材的專用清潔劑還可以護理和保護不同類型的地板。
* 在“擦拭”測試類別中，Kärcher 地板清洗機的清潔性能比帶有地布覆蓋物的傳統拖把高 20%。 指清潔效率、污垢拾取和邊緣清潔的平均測試結果。
** FC 7 Cordless 可讓您節省多達 50% 的時間，因為只需一步即可清除硬地板上的常見家居污垢，無需在擦拭前先吸塵。
***清潔 60 平方米的地板面積時，FC 7 Cordless（消耗量：0.4 升）與裝滿 5 升水（消耗量：5.0 升）的傳統拖把和水桶相比，用水量減少了 90%。