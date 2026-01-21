吸塵機
德國高潔今年大幅擴大了吸塵機產品線。除了經過試驗和測試的VC 6氣旋式真空吸塵機和DS 5.800水過濾式除蹣器之外，現在還有三種新型真空吸塵機可供選擇。不管你生活或收納空間大小，單身或家庭，或想要一個含有或不含過濾袋的真空吸塵機 - 在德國高潔，你可以找到符合您需要的真空吸塵器完美，將可以確保健康乾淨的空氣品質。
無線吸塵機
高性能鋰離子電池充滿信心地取代了對電源插座的需求，從而產生了無線移動的自由度。
過濾袋式吸塵機
過濾袋式的真空吸塵機確保整個房子能快速清潔，且具衛生的過濾系統，而且它不會有二次污染揚塵。
無集塵袋式真空吸塵機
多旋風科技，而取代集塵袋式的真空吸塵機：作為理想的吸塵機力而不用購買和更換過濾袋。
水過濾式除蹣吸塵機
讓過敏患者深呼吸：德國高潔真空吸塵機具有創新的水過濾器技術，同時為清潔地板和製造新鮮空氣。
吸塵機推介：
Kärcher在家用與園藝系列擁有各種類型的吸塵機推介：直立式吸塵機、無線吸塵機、乾濕兩用吸塵機、旋風式真空吸塵機、水過濾式除螨吸塵機。
不少用戶都喜歡迷你吸塵機、小型吸塵機，體積輕巧、方便收納，當中有三款小型吸塵機推介系列：
直立式吸塵機的型號：
VC 5系列中的小型吸塵機非常方便收納，作為一款有線吸塵機，手持式直立式吸塵機非常輕便和吸力強，輕巧的小型吸塵機可以儲存在任何地方，而且吸力和傳統吸塵機有一樣的清潔效能。
無線吸塵機的型號：
VC 4s Cordless *SEA / VC 4s Cordless (白色)*SEA / VC 4i Cordless Plus (白色) *SEA
無線吸塵機對比有線吸塵機，擁有更好的靈活性，用途廣泛。無線吸塵機非常輕盈易於收納，機身是二合一設備，可用於各種地板和家具以及汽車中清潔工作，加上汽車的特殊配件可以組成小型吸塵機，變成迷你吸塵機後方便在汽車上工作，適合在車內狹窄的空間清潔。
旋風式真空吸塵機的型號：
VC 3 (1100W)*SEA / VC 3 Premium (1100W) *SEA
旋風式真空有線吸塵機系列具有出色的功能和實用的尺寸，非常適合現代亞洲家庭住宅使用的一款小型吸塵機。這款小型有線吸塵機操作簡單和一目了然，塵盒中收集起來的灰塵污垢及強大的清潔效果。
吸塵機比較：
無集塵袋式與塵袋式吸塵機比較 :
無集塵袋式吸塵機和塵袋式吸塵機比較最大的分別是無集塵袋式的塵盒可以清洗，循環再用，經濟又環保，透明的廢物料容器使清潔效果一目了然，無需購買昂貴塵袋。而塵袋式吸塵機需要定期更換。好處是方便清潔灰塵污垢。
水過濾式除螨吸塵機比較：
水過濾式和傳統的有線吸塵機比較來說，水過濾式除螨吸塵機採用創新的濾水器技術。首先吸入的污垢和灰塵於水箱中，空氣再經過二重HEPA的過濾，吸塵後排出達99.5%的清新空氣。對比普通吸塵機更加是過敏患者的最佳選擇。
無線吸塵機比較
無線設計增加靈活性，沒有煩人的電線纏繞的問題，無線吸塵機是小型吸塵機系列，輕便和易於使用，亦方便隨時清理灰塵及碎屑，不需要接駁喉管及電線。Kärcher的無線吸塵機設計更符合人體工學。令使用者更輕鬆地完成吸塵任務。也是現代非常受歡迎的吸塵機系列。
直立式吸塵機比較:
Kärcher直立式有線吸塵機有強大的吸力，伸縮柄可以調教不同的長度，適用所有使用者的吸塵角度以達到最理想的清潔效果。直立式有線吸塵機可以伸縮到最細的尺寸時作為小型吸塵機，相比其他機款稱得上為迷你吸塵機，方便收納，即使再小的家庭也有空間去收藏。它還具備與傳統的有線吸塵機相同的清潔度。