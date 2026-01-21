直立式吸塵機比較:

Kärcher直立式有線吸塵機有強大的吸力，伸縮柄可以調教不同的長度，適用所有使用者的吸塵角度以達到最理想的清潔效果。直立式有線吸塵機可以伸縮到最細的尺寸時作為小型吸塵機，相比其他機款稱得上為迷你吸塵機，方便收納，即使再小的家庭也有空間去收藏。它還具備與傳統的有線吸塵機相同的清潔度。