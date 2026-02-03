VC 4s 無線二合一真空吸塵機的巧妙設計給人留下了深刻的印象。憑藉其纖巧的外形和輕巧的無線設計，它可以在任何地方使用，並且用途廣泛。得益於其開關和雙手柄設計，這款經典的立式真空吸塵器可在幾秒鐘內轉變為實用的手持式真空吸塵器。它的無刷高速電機，帶有HEPA 12 過濾器的多旋風清潔系統，可保持15,000 Pa的恆定吸力，以及大型滾動式地板吸頭，確保在Eco模式下長達60分鐘的非凡清潔效果–足以清潔幾乎任何家庭。吸塵後, VC 4s 可在放在站立式儲存座中充電，從而無需將充電設施安裝在牆上。還可以存放其他配件，例如縫隙噴嘴等。