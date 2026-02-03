手持式吸塵機 VC 4s Cordless (白色)*SEA
無線設計增加靈活性，用途廣泛，運行時間長達一小時：白色的VC 4s 無線二合一真空吸塵機在整個家中具有出色的清潔性能。
VC 4s 無線二合一真空吸塵機的巧妙設計給人留下了深刻的印象。憑藉其纖巧的外形和輕巧的無線設計，它可以在任何地方使用，並且用途廣泛。得益於其開關和雙手柄設計，這款經典的立式真空吸塵器可在幾秒鐘內轉變為實用的手持式真空吸塵器。它的無刷高速電機，帶有HEPA 12 過濾器的多旋風清潔系統，可保持15,000 Pa的恆定吸力，以及大型滾動式地板吸頭，確保在Eco模式下長達60分鐘的非凡清潔效果–足以清潔幾乎任何家庭。吸塵後, VC 4s 可在放在站立式儲存座中充電，從而無需將充電設施安裝在牆上。還可以存放其他配件，例如縫隙噴嘴等。
特點和好處
易於使用超薄設計和理想的重量分佈，輕鬆清潔。 開關和雙手柄設計，無論是手持式還是地板吸塵，都可實現最佳人體工程學。 帶有180°的地板吸頭，便於在傢俱周圍清潔吸塵。
出色的吸力配備無刷高速馬達和大型滾動式地板吸頭。 帶有HEPA 12過濾器的多旋風清潔系統，可保持恆定的吸力。 在Eco模式下運行時間最多為60分鐘。
用途廣泛二合一設備，可用於各種地板和家具以及汽車中的各種清潔工作。 全面的標準和特殊配件，可滿足家庭中的所有清潔需求。
2合1充電和存儲站
- 自立式充電站無需將充電站安裝在牆上。
- 真空吸塵機和附件可以存放在一起。
技術說明
技術數據
|電池供電設備
|吸塵機類型
|真空吸塵機，無塵袋
|聲功率級 (dB(A))
|79
|電池電壓 (V)
|18
|最小運行時間模式 (min)
|max. 60
|最大運行時間模式 (min)
|max. 12
|電池類型
|鋰電池
|快速充電器的電池充電時間80％/ 100％ (h)
|3.5
|電池充電器電源 (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|1.3
|包括包裝的重量 (kg)
|5.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|255 x 150 x 1060
Scope of supply
- HEPA 濾芯类型: 高效過濾器HEPA 12 (EN 1822:1998)
- 柔軟的除塵刷
- 縫隙吸頭
設備
- 強度控制: 具有3個功率等級
- 柔軟的手柄
應用領域
- 硬地板
- 瓷磚