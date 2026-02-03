吸塵機 VC 2 Premium *SEA
帶塵袋的白色VC 2真空吸塵器易於操作和存儲，是除去大量污垢的理想選擇。
VC 2 Premium真空吸塵器在地板和地毯上，以及狹窄的縫隙，角落，邊緣和其他難以到達的地方徹底，可靠地清潔。 容易處理塵袋而不接觸污垢和附件部分可以實際儲存而不會丟失。 這適合家庭的設備還配備了一個HEPA 13過濾器，用於清潔空氣，易於使用和低噪音生成。 憑藉其時尚的白色設計和實用的尺寸，真空吸塵器完全適合現代家庭。
特點和好處
易於操作的濾袋系統
- 只是拋棄。
- 無接觸污垢。
附件可以整齊地存儲在設備上
- 容易組織。
- 無接觸污垢。
HPEA 13 過濾器
- 真空99.95％的灰塵和顆粒。
- 無接觸污垢。
技術說明
技術數據
|吸塵機類型
|帶袋吸塵機
|額定功率 (W)
|1100
|工作範圍 (m)
|7.5
|濾袋容量 (l)
|2.8
|噪音計量錶 (dB(A))
|78
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|5.2
|包括包裝的重量 (kg)
|7.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5 m
- 吸尘软管类型: 帶彎曲手柄
- 伸縮吸入管，材質: 金屬
- 塵袋: 羊毛
- HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
- 地板吸頭
- 縫隙吸頭
- 柔軟的除塵刷
- 軟墊吸頭
設備
- 柔軟的手柄
- 實用停放位置
- 自動捲線器
應用領域
- 硬地板
- 地毯
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）