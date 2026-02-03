吸塵機 VC 2 Premium *SEA

帶塵袋的白色VC 2真空吸塵器易於操作和存儲，是除去大量污垢的理想選擇。

VC 2 Premium真空吸塵器在地板和地毯上，以及狹窄的縫隙，角落，邊緣和其他難以到達的地方徹底，可靠地清潔。 容易處理塵袋而不接觸污垢和附件部分可以實際儲存而不會丟失。 這適合家庭的設備還配備了一個HEPA 13過濾器，用於清潔空氣，易於使用和低噪音生成。 憑藉其時尚的白色設計和實用的尺寸，真空吸塵器完全適合現代家庭。

特點和好處
易於操作的濾袋系統
  • 只是拋棄。
  • 無接觸污垢。
附件可以整齊地存儲在設備上
  • 容易組織。
  • 無接觸污垢。
HPEA 13 過濾器
  • 真空99.95％的灰塵和顆粒。
  • 無接觸污垢。
技術說明

技術數據

吸塵機類型 帶袋吸塵機
額定功率 (W) 1100
工作範圍 (m) 7.5
濾袋容量 (l) 2.8
噪音計量錶 (dB(A)) 78
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
淨重 (不含配件) (kg) 5.2
包括包裝的重量 (kg) 7.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 435 x 288 x 249

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 1.5 m
  • 吸尘软管类型: 帶彎曲手柄
  • 伸縮吸入管，材質: 金屬
  • 塵袋: 羊毛
  • HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
  • 地板吸頭
  • 縫隙吸頭
  • 柔軟的除塵刷
  • 軟墊吸頭

設備

  • 柔軟的手柄
  • 實用停放位置
  • 自動捲線器
應用領域
  • 硬地板
  • 地毯
  • 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）
附件