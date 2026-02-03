VC 2 Premium真空吸塵器在地板和地毯上，以及狹窄的縫隙，角落，邊緣和其他難以到達的地方徹底，可靠地清潔。 容易處理塵袋而不接觸污垢和附件部分可以實際儲存而不會丟失。 這適合家庭的設備還配備了一個HEPA 13過濾器，用於清潔空氣，易於使用和低噪音生成。 憑藉其時尚的白色設計和實用的尺寸，真空吸塵器完全適合現代家庭。