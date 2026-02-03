吸塵機 VC 3 Premium (1100W) *SEA
節省更換和購買新的塵袋：多旋風技術的VC 3 Premium Plus吸塵機，配備可清洗及透明的集塵箱。
採用多重旋風技術的VC 3 Premium Plus真空吸塵機可讓您在不用塵袋下徹底地吸塵。這節省了你更換和購買昂貴的塵袋。當透明的集塵箱需要清空時，您也可以一目了然。另外，無塵袋系統不會產生不愉快的氣味，每個人 - 包括過敏患者 - 可以欣賞。憑藉其小巧的尺寸，VC 3 Premium Plus非常適合在小型屋所廣泛應用。縫隙噴嘴和柔軟的除塵刷使您可以徹底清潔狹窄的縫隙和精緻的表面以及硬地板和地毯。 HEPA 13過濾器可靠阻隔最細微的污垢，如花粉和其他過敏引發顆粒。
特點和好處
多旋風技術
- 不會讓吸力流失
- 無需重複更換及購買昂貴的塵袋。
- 集塵箱可以簡單地用水清洗。
HPEA 13 過濾器
- 真空99.95％的灰塵和顆粒。
- 保護健康。
- 排出清新空氣 - 為著健康的生活環境。
極靜
- 不會破壞日常生活。
- 簡單易用
技術說明
技術數據
|額定功率 (W)
|1100
|工作範圍 (m)
|7.5
|廢物容器容量 (l)
|0.9
|聲功率級 (dB(A))
|78
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|淨重 (不含配件) (kg)
|4.5
|包括包裝的重量 (kg)
|8.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 1.5 m
- 伸縮吸入管，材質: 金屬
- HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
- 地板吸頭
- 縫隙吸頭
- 柔軟的除塵刷
設備
- 柔軟的手柄
- 實用停放位置
- 自動捲線器
應用領域
- 硬地板
- 地毯
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）