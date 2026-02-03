採用多重旋風技術的VC 3 Premium Plus真空吸塵機可讓您在不用塵袋下徹底地吸塵。這節省了你更換和購買昂貴的塵袋。當透明的集塵箱需要清空時，您也可以一目了然。另外，無塵袋系統不會產生不愉快的氣味，每個人 - 包括過敏患者 - 可以欣賞。憑藉其小巧的尺寸，VC 3 Premium Plus非常適合在小型屋所廣泛應用。縫隙噴嘴和柔軟的除塵刷使您可以徹底清潔狹窄的縫隙和精緻的表面以及硬地板和地毯。 HEPA 13過濾器可靠阻隔最細微的污垢，如花粉和其他過敏引發顆粒。