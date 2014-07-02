中量級

熱水超級型 - 每天連續使用的高效能機款。 對於汽車經銷、建築貿易、農業和市政應用：中級型綜合了創新技術和最高的操作便利性。是高強度應用的不二之選。

0 Products
Kärcher 熱水超級型 - 每天連續使用的高效能機款。