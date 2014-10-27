專業用途清潔劑和護理劑

一種清潔設備。一種清潔劑。一個制造商：Kärcher。

專業保潔業都知道清潔領域最重要的因素：卓越的清潔性能和護理，並能夠保護人員、設備和環境，自然也包括操作人員的安全性。

其它兩個關鍵因素是時間和生產力。為了高效地融合這些優點，您需要一種包含清潔設備、清潔劑和附件在內的完美平衡系統。Kärcher系統。包括專業的服務。全球市場領導者。