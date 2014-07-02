中量級

中型冷水高壓清洗機 - 始終裝備精良。 裝備精良，適於長時間、高強度的應用：中級型冷水高壓清洗機，能夠快速可靠地清洗設備、車輛和公司場所。

