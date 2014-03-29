Kärcher iSolar太陽能模塊清洗解決方案適用於清洗太陽能模塊的系統解決方案
灰塵、煙灰和花粉等殘渣可將光伏系統和太陽能熱能模塊的輸出減小達20%。雨水、露水和風的自然力在任何地方都不具備有效清洗這些模塊的能力。這就是為什麼Karcher現在提供能夠徹底清洗太陽能模塊的新型高壓清洗機附件的原因：通過伸縮式噴槍上裝著旋轉圓刷的iSolar系統，用戶可以經濟地清洗面積達1,500 m²的模塊。iSolar已得到德國農業協會(DLG）的認証。
清洗光伏模塊 - 確保產量
首個通過DLG測試認証的光伏模塊清洗系統！智能化的Karcher清洗解決方案可完美地清洗太陽能模塊，
相比於布滿灰塵的模塊，清潔的太陽能模塊產量可提高20%。
實際上iSolar清洗系統沒有任何使用限制。不管太陽能和光伏系統用在何處 - 農業、貿易、工業或家庭用途，iSolar都能夠確保太陽能被有效地轉化。這對於暴露在重污垢地區的太陽能系統特別有幫助。在農業應用中，主要問題是相鄰農場產生的灰塵和畜棚產生的廢氣。對於系統運營商和清洗服務供應商來說，iSolar是一種經濟的選擇。
對於清洗光伏系統，我們推薦： HDS 10/20-4 M 熱水高壓清洗機或HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機，並配合Karcher水軟化系統和iSolar附件使用。需要使用圓刷和伸縮式噴槍。
柔和且徹底地清洗： iSolar 800/400
iSolar 400和iSolar 800清洗刷由高壓清洗機產生的水蒸氣驅動，這些水蒸汽也可幫助清除污垢。然而，清洗效果主要還是通過毛刷的機械清洗實現的。毛刷由尼龍制造，確保清洗時不會刮傷模塊表面。iSolar 800/400在低壓下使用，不會存在任何損壞模塊的危險。為了保証超長的服務壽命，旋轉圓刷使用堅固耐用的球軸承安裝。
iSolar 400
iSolar 400水驅動圓刷的工作寬度為400 mm，特別適用於清洗中小型光伏系統。由於重量輕且易於操作，即使是高架起來的系統也可以被便捷地清洗。
- 用於清洗小面積的緊湊型入門級產品
- 特別適用於高架起來的系統
- 安裝球軸承的水驅動圓刷
- M 18 × 1.5接頭；可與標准HD/HDS 設備兼容
- 預沖洗相鄰模塊
iSolar 800
iSolar 800水驅動刷頭配備兩個對旋圓刷，刷頭工作寬度為800 mm，適用於清洗中小型光伏系統
。對旋圓刷平衡了所有
橫向力，確保最佳的操作穩定性。刷頭上靈活的角接接頭讓工作更容易。它確保了毛刷可以放平，實現一致的清潔效果。刷頭設計用於在高處區域實現最好的清洗性能，理想適用於清洗大型系統，如房頂等。
- 在高處區域具有極佳的清洗性能
- 極佳的橫向力平衡能力
- 安裝滾珠軸承的對旋圓刷
- 堅固耐用的黃銅鉸鏈可靈活地調整工作角度
- M 18 × 1.5接頭；可與HD/HDS設備兼容
- 預沖洗相鄰模塊
iSolar跌落保護裝置可保証設備在房頂安全工作。
- 經過認証、符合安全標准的系統
- 配備沖擊緩沖器的防墜裝置
- 堅固耐用的金屬箱，便於存儲和運輸
- 包含12 m調節繩
- 捆綁扎帶
- 帶有快速釋放緊扣件的安全線束
水垢和頑固污垢：安全地溶解
硬度高的水可產生水垢殘留，這會導致太陽能模塊性能顯著降低。移動式Karcher水軟化器和RM 99太陽能模塊清潔劑能夠可靠地防止產生水垢痕跡。在水軟化器中，離子交換樹脂可清除水中溶解的水垢，將水的硬度降低至0–1 °dH。如果單獨使用水清洗仍然不夠，例如在處理重污垢或油脂污垢時，RM 99太陽能模塊清潔劑可清除污垢和溶解的水垢，讓太陽能模塊上面沒有任何水垢痕跡。
移動式防水垢裝置
硬度高的水會留下水垢殘留。Karcher WS 50移動式水軟化器配合RM 99太陽能模塊清潔劑能夠可靠地防止出現水垢殘留。在水軟化器中，離子交換樹脂可清除水中溶解的水垢，將水的硬度降低至0–1 °dH。清洗干燥后不會留下殘留痕跡。
- 優異的移動性，易於運輸
- 粉末噴涂的鋼管框架並安裝充氣輪胎