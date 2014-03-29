Kärcher iSolar太陽能模塊清洗解決方案適用於清洗太陽能模塊的系統解決方案

清洗光伏模塊 - 確保產量

首個通過DLG測試認証的光伏模塊清洗系統！智能化的Karcher清洗解決方案可完美地清洗太陽能模塊，

相比於布滿灰塵的模塊，清潔的太陽能模塊產量可提高20%。

實際上iSolar清洗系統沒有任何使用限制。不管太陽能和光伏系統用在何處 - 農業、貿易、工業或家庭用途，iSolar都能夠確保太陽能被有效地轉化。這對於暴露在重污垢地區的太陽能系統特別有幫助。在農業應用中，主要問題是相鄰農場產生的灰塵和畜棚產生的廢氣。對於系統運營商和清洗服務供應商來說，iSolar是一種經濟的選擇。

對於清洗光伏系統，我們推薦： HDS 10/20-4 M 熱水高壓清洗機或HD 10/23-4 S冷水高壓清洗機，並配合Karcher水軟化系統和iSolar附件使用。需要使用圓刷和伸縮式噴槍。