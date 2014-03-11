應用建議

在這裡您可以清晰地概覽按主題整理的清潔解決方案。如果您的清潔需求並不在其中，請立刻聯系contact我們。

戶外區域

洗車

在這裡您可以找到快速徹底地清洗車輛的合適產品和附件。

清洗陽台

在這裡您可以找到冬季之后清潔陽台的合適設備和附件。

花園灌溉

有了我們的花園灌溉水泵，您可以通過它們的遠程控制功能全自動地大面積灌溉花園。

掃地

與掃帚和簸箕說再見吧：有了Karcher掃地機，人行道、馬路、私家車道和院子的清潔速度可加快五倍。

生青苔的石鋪路

Karcher污垢爆破器理想適用於清除石鋪路上的青苔。

清洗花園家具

我們的高壓清洗機可非常容易地清洗空氣污染或上個冬季在花園家具上留下的難看印跡。

清洗管道

管道清洗套件理想適用於清掃室內和室外的阻塞管道。

清洗門面

Karcher不僅可提供適用於家中的清潔設備，而且還可提供室外清洗設備：房屋本身也會隨著時間推移而變臟，Karcher清洗設備可讓它靚麗如初。

室內

蒸氣清洗

在這裡您可以發現使用蒸氣清洗機的多種應用建議：容易地清洗廚房、地板、裂縫、接頭、浴室、廁所、窗戶、鏡子及更多。

蒸氣熨燙

恆定的蒸氣壓力讓熨燙即使厚的織物也非常容易。這可以將熨衣時間減少達50%。

清洗窗戶

對於很臟的窗戶，Karcher可提供適用於每種應用的理想解決方案。查看多種窗戶清洗設備。

清洗地毯

使用正確的Karcher產品可容易地清洗地毯。

清洗室內裝飾品

Karcher噴抽清洗機可確保徹底深度清洗室內裝飾品的表面。

家庭供水

對於供應家庭用水，我們建議使用我們的家庭與園藝系列水泵。

鑽孔，掃地，真空吸塵

在刨光木材的地方，切屑一定會散落，作為清潔專家，Karcher可提供全面的設備和實用附件，在室內和室外均實現高效的清潔性能。

地板護理

在這裡您可以發現正確護理地板的重要信息和建議，也提供了關於拋光和適當護理及清潔劑的信息。