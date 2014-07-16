花園灌溉
大功率灌溉水泵
功能強大的Kärcher水泵理想適用於花園灌溉，它可使用水池或集水桶等替代水源。實用的腳踏開關讓其操作非常舒服。
Kärcher BP Garden花園水泵可方便且經濟地向花園供水。BP 家庭與園藝水泵還可以經濟地向整個房屋提供家庭用水。當需要用水時，設備開關將自動打開，不用水時再次關閉。當連接至水池時，電子式增壓泵可向家中的洗衣機或廁所供水，因為它們在給花園灌溉的同時可保証恆定的水壓。多級水泵可提供最大的功率、效率和靜音使用性能，因為在相同的水流量情況下，它們的電機額定功率比傳統的噴射式花園水泵更低。這大概可節能30%。此外，eco!ogic環保型產品還具有0W備用功能，因此更經濟。
Karcher重新發明了雨淋花洒
Karcher廣泛的灌溉設備讓無處不在的園藝愛好者的臉上露出了笑容。水泵和灌溉產品的完美配合讓您可以負責任地使用自然資源。這可以確保最有效和最經濟地利用寶貴的水資源。創新的技術和精確的傳感器可確保向您的植物精確提供生長所需的水量。為了確保您享受到花園的自然風光所帶來的歡樂，Karcher可向您提供高效的噴頭、噴槍、洒水器、軟管、灌溉定時器、水泵、軟管連接系統和存儲系統。不管您使用的是什麼Karcher產品，您都應該確信您做出了正確的選擇。
Kärcher Rain System®雨淋花洒系統
樹籬、花圃、灌木或草本植物 - Karcher的這種新型智能灌溉系統採用針對性的濕度控制方式向每種植物精確提供所需的水量。新型Karcher雨淋花洒系統結合了微量滴灌和傳統灌溉的優點。該系統的最高使用壓力為4 bar，並包含一個½" PVC滴灌軟管和一個微型淋洒噴頭。此外，用戶還可以安裝一個壓力器和過濾器以防止過壓和灰塵顆粒進入。Kärcher Rain System™雨淋花洒系統可適應每個花園的要求，配合SensoTimer傳感定時器可根據花園的要求提供一種能夠精確滿足灌溉水量的灌溉系統。