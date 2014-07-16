大功率灌溉水泵

功能強大的Kärcher水泵理想適用於花園灌溉，它可使用水池或集水桶等替代水源。實用的腳踏開關讓其操作非常舒服。

Kärcher BP Garden花園水泵可方便且經濟地向花園供水。BP 家庭與園藝水泵還可以經濟地向整個房屋提供家庭用水。當需要用水時，設備開關將自動打開，不用水時再次關閉。當連接至水池時，電子式增壓泵可向家中的洗衣機或廁所供水，因為它們在給花園灌溉的同時可保証恆定的水壓。多級水泵可提供最大的功率、效率和靜音使用性能，因為在相同的水流量情況下，它們的電機額定功率比傳統的噴射式花園水泵更低。這大概可節能30%。此外，eco!ogic環保型產品還具有0W備用功能，因此更經濟。