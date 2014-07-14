清洗汽車外部

高壓清洗機讓清洗如此簡單

誰想花費數小時進行清洗工作？畢竟還有很多更有趣的事值得您花費時間。但Karcher高壓清洗機甚至可以讓清洗成為一種樂趣。隻需按下按鈕，這種高質量、便捷且功能強大的設備可在數秒之內容易且毫不費力地清除甚至最頑固的污垢和干固灰塵。您甚至不會弄臟雙手。沒有比這更容易的事了。

讓洗車更簡單

光彩奪目 - 速度史無前例：三合一的洗車液可確保對所有類型的車輛都具有最佳的清洗和護理效果。活動的灰塵清除器可毫不費力地清除頑固的油脂污垢。速干配方讓單調乏味的車輛拋光工作變得更容易。超高光澤配方讓車輛光彩照人。

新一代清潔解決方案

革命性的電動刷WB 150是業內首個高壓清洗刷！電動刷可快速、高效且柔和地清洗所有室外表面。即使是車漆等敏感表面都可以使用電動刷刷柔和且有效地清洗。