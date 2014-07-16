清洗地毯
使用正確的Karcher產品可容易地清洗地毯。
噴抽清洗機 - 用於徹底清洗
Kärcher噴抽清洗機可確保對地毯織物的徹底深度清洗。在壓力下清潔劑被深深滴噴入地毯中，然后將溶解灰塵的清潔劑全部抽出，有效地清除油脂、污垢和氣味。
噴抽原理
在噴抽過程中，溶解清潔劑的水被噴在物體上，然后立即抽出，從而將灰塵帶出。
衛生清潔
Kärcher噴抽清洗機不僅理想適用於過敏症患者，而且還適用於有寵物的家庭。
採用水過濾器技術的真空吸塵器
與使用過濾袋的傳統真空吸塵器不同，採用水過濾器的新型DS 5.800真空吸塵器主要利用過濾器中
高速旋轉水流的自然力工作。
被吸入的污垢將通過旋轉的水流，它將可靠地將污垢從空氣中過濾掉，並隨水
排掉。其結果就是排放的空氣非常新鮮和干淨。
地毯清洗的建議
您為何要清洗地毯？
定期清洗（維護性清潔、中間介質清洗和深度清洗）能讓地毯保持良好的外觀，提高它的壽命，並保証很好的衛生性。考慮到地毯不僅表面上看上去很臟，而且污垢深入到織物纖維中，所以地毯經常看上去不會明顯需要清潔。定期清除灰塵和適當地處理污漬非常重要。
採用噴抽清洗機深度清洗地毯。對此，我們推薦Kärcher噴抽清洗機 配合清潔劑RM 769和760。
以下是如何深度清洗地毯的說明：
- 預洗：首先，在10厘米遠處使用噴頭以設定的壓力噴洒水和清潔劑（清潔溶劑），讓清潔劑浸泡清潔劑大約10分鐘。
- 主洗： 現在將地板噴頭移動到地毯上方，處理清潔溶劑。溶解的污垢將被立即抽出或在下個步驟中抽出。
- 漂洗： 現在使用清水漂洗，並使用吸嘴抽出混雜污垢的清潔溶劑。
- 真空吸塵： 一旦地毯干燥之后，使用地毯吸塵器徹底吸塵清潔。