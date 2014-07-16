噴抽清洗機 - 用於徹底清洗

Kärcher噴抽清洗機可確保對地毯織物的徹底深度清洗。在壓力下清潔劑被深深滴噴入地毯中，然后將溶解灰塵的清潔劑全部抽出，有效地清除油脂、污垢和氣味。

噴抽原理

在噴抽過程中，溶解清潔劑的水被噴在物體上，然后立即抽出，從而將灰塵帶出。

衛生清潔

Kärcher噴抽清洗機不僅理想適用於過敏症患者，而且還適用於有寵物的家庭。