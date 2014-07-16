地板護理

舒適的家居環境反映在地板上：引人注目的地板對於舒適的家庭環境非常重要。這就是Kärcher拋光機大顯身手的地方。現代化設備讓以往包含許多手動操作的復雜拋光流程已變得非常簡單。在拋光后，地板得到了最佳維護，並且耐各種磨損的能力更強。它們耐潮濕的能力更強，且保持干淨時間更長。此外，拋光后地板的視覺效果更好，它們擁有閃亮的表面，讓地板的顏色更亮麗。在這裡您可以發現許多關於專業地板護理的重要信息和建議，也提供了關於拋光和使用適當護理和清潔劑的信息。您的家將立刻亮麗如新。

重要建議概覽