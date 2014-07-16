地板護理
拋光新思維
地板護理
舒適的家居環境反映在地板上：引人注目的地板對於舒適的家庭環境非常重要。這就是Kärcher拋光機大顯身手的地方。現代化設備讓以往包含許多手動操作的復雜拋光流程已變得非常簡單。在拋光后，地板得到了最佳維護，並且耐各種磨損的能力更強。它們耐潮濕的能力更強，且保持干淨時間更長。此外，拋光后地板的視覺效果更好，它們擁有閃亮的表面，讓地板的顏色更亮麗。在這裡您可以發現許多關於專業地板護理的重要信息和建議，也提供了關於拋光和使用適當護理和清潔劑的信息。您的家將立刻亮麗如新。
重要建議概覽
- 為了實現一致的拋光效果，首先必須將舊層清潔劑徹底清除。最好使用Kärcher深度清潔劑和熱水進行這項工作。
- 如果在開始拖地和使用護理劑之前輕輕濕潤拖把，您可以將護理劑更均勻地覆蓋在地板上。
- 為了實現一致的拋光效果，地板必須徹底覆蓋護理劑。因此，您必須沿著應用方向擦洗表面數次。建議逐塊地將護理劑涂在地板上。
- 為了實現最佳的拋光效果，拋光之前應等待護理劑徹底干固。如果您打開窗，使用的護理劑將更快地干固。
- 為了實現無條紋的閃亮效果，在拋光后的24小時之內不要在地板上放置任何物體（不要移動家具）。
- 在使用地板拋光機后，使用流水洗淨拋光墊上的清潔劑以維持拋光墊的拋光性能。拋光墊也可以放入洗衣機在60°C水溫下洗滌。
- 在徹底清洗后，拋光墊可緊湊地存儲在獨立的附件隔間內。