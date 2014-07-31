鑽孔，掃地，真空吸塵
無塵鑽孔
通過Kärcher專業用途清潔產品DDC 50 鑽孔灰塵收集器，用戶在鑽孔時不會產生任何灰塵。您不再需要有個人協助您工作，也不需要額外的附件或設備，如真空吸塵器等。DDC 50可配合任何鑽具使用（最大鑽孔直徑10 mm），左右手均可使用，並且適用於所有普通內牆表面。
以下是該設備如何工作的：
- 定位：在標記好鑽孔點之后，隻需簡單地將DDC 50放置到鑽具上，並將其定位在標記點上。
- 按壓：現在將DDC 50按壓到牆上 - 當真空保持功能啟動后，在整個鑽孔過程中該設備將自動吸在牆上。
- 鑽孔：DDC 50讓鑽孔變得如此簡單。設備會緊固地吸在牆上，您可以空出手來進行鑽孔。
- 拆卸：在完成鑽孔工作后，隻需按下通風按鈕就可以簡單地消除真空吸取，從而將DDC 50從牆上拆下。您的鑽孔現場非常干淨，並且所有灰塵都被收集起來。
- 排空灰塵：打開DDC 50並排空收集的鑽孔灰塵。不需要后清洗工作。
快速且便捷地掃地
對於少量灰塵，並不是每次都要使用真空吸塵器。新型K55電動掃帚掃地迅速且舒服，並能夠徹底清掃。它採用無線和電池供電式設計，可隨手就用，並且非常輕，使用非常便捷。智能化設計讓清掃可觸及距離邊沿1mm的地方。您可忘記簸箕和掃帚了。
- 電動掃帚的刷子可非常簡單地拆下清洗或更換。
- 電池可從拆卸並在外部充電。通過備用電池（特殊附件），您可以不中斷地進行清掃工作。
- K55 Plus使用側刷可清掃到離邊沿近至1mm的地方。
- 大垃圾桶可以方便地拆卸和排空垃圾。
多用途真空吸塵器
最強大的多用途真空吸塵器。
Karcher通用型多用途真空吸塵器提供了卓越的吸力和極佳的能源效率，可用於任何地方，並採用了新型過濾器更換技術和專門開發的附件。
不管是干、濕、粗、細灰塵：Karcher多用途真空吸塵器都能夠一直提供最佳的吸塵性能，確保全面的清潔效果。小結：Karcher為每種應用需求提供合適的解決方案 - 包括偶爾適用和高負荷使用。
由於採用了特殊的高能效電機和動力優化的結構與附件，新型Karcher多用途真空吸塵器不僅比以前的型號更加強大，而且是消費市場上吸力最大的設備。
優點小結：最佳的吸塵性能，節約大量時間，通用性。
通過創新的過濾器更換技術，中級和頂級系列產品的過濾器可在數秒之內完成拆卸。此外，我們專業用途吸塵器中最流行的扁平式折疊過濾器裝在設備頭的過濾器箱中，這意味著隻需簡單兩步即可快速拆卸。隻要打開濾筒並拆卸過濾器 - 完成！
優點小結：更快速、更便捷地拆卸過濾器，不接觸灰塵，不會灰塵四散。
通過齊全的新系列附件，包括地板吸嘴、管子、吸塵軟管和手柄，所有新型設備都能夠確保完美的清潔效果和最佳的易用性。所有類型的污垢都可以被快速地清除，沒有任何殘留。
優點小結：完美的清潔效果，最佳的便捷性，毫不費力，最佳的移動自由性，沒有阻塞，不會中斷。
頂級MV 5-6設備集成了過濾器清潔功能，通過按下過濾器清潔按鈕可以簡單、快速和高效地清洗過濾器。這意味著可以迅速恢復吸力,即使是在執行困難的家務清潔過程中.優點小結：不需手動清洗,不會接觸灰塵,吸塵器的吸力可快速恢復。