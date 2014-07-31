鑽孔，掃地，真空吸塵

多用途真空吸塵器

最強大的多用途真空吸塵器。

Karcher通用型多用途真空吸塵器提供了卓越的吸力和極佳的能源效率，可用於任何地方，並採用了新型過濾器更換技術和專門開發的附件。

不管是干、濕、粗、細灰塵：Karcher多用途真空吸塵器都能夠一直提供最佳的吸塵性能，確保全面的清潔效果。小結：Karcher為每種應用需求提供合適的解決方案 - 包括偶爾適用和高負荷使用。