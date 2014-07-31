蒸氣熨燙
熨衣速度加快50%
使用Kärcher蒸汽壓力熨燙系統，您可以將熨衣時間縮短一半！Kärcher熨衣板具有吸收蒸汽和膨脹功能。蒸汽吸收功能可以將衣服保持在原位，同時除去濕氣。而通過膨脹功能，熨燙面可以膨脹的像一個氣球。這可以防止產生褶皺，即使是在精致的織物上。
SI 2.600 CB蒸汽熨燙站特別適用於大量的洗熨工作，並能夠提供最佳的舒適性。經過實踐証明的SC 2.600 CB通用型蒸汽清洗機與AB 1000主動熨衣板是絕佳的組合，可實現頂級的熨燙和清洗效果。
實現最佳熨燙效果的建議：
- 在使用蒸汽熨衣時，將蒸汽熨斗的溫度設置為最大。持續的蒸汽輸出可防止洗熨過熱，不管是棉質、絲綢還是亞麻。
- 不粘熨燙底板可作為特殊附件提供：防止精致和黑色布料（如亞麻）上出現閃耀斑點。帶有內襯的T恤不需要從內部熨燙。
- 由於蒸汽溫度非常高，所以即使很厚的牛仔服也隻需從一側熨燙。使用低壓蒸汽沿著纖維的橫向緩慢移動蒸汽熨斗，蒸汽壓力即可幫您熨衣。
適用的設備和附件
蒸汽熨燙站
二合一的通用性：熨燙和蒸汽清洗合二為一。
加壓蒸汽熨斗
高質量加壓蒸汽熨斗，低阻力不鏽鋼底板，引人注目的黃色和黑色設計。