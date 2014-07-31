熨衣速度加快50%

使用Kärcher蒸汽壓力熨燙系統，您可以將熨衣時間縮短一半！Kärcher熨衣板具有吸收蒸汽和膨脹功能。蒸汽吸收功能可以將衣服保持在原位，同時除去濕氣。而通過膨脹功能，熨燙面可以膨脹的像一個氣球。這可以防止產生褶皺，即使是在精致的織物上。

SI 2.600 CB蒸汽熨燙站特別適用於大量的洗熨工作，並能夠提供最佳的舒適性。經過實踐証明的SC 2.600 CB通用型蒸汽清洗機與AB 1000主動熨衣板是絕佳的組合，可實現頂級的熨燙和清洗效果。