酒店行業
小鎮最好的酒店。 可持續的衛生管理目前已成為酒店和餐廳行業的行規。它可以提高客人的幸福感，並反應出酒店的自我形象。此外，專業的維護也延長了設施的服務壽命。有成本意識的酒店經理投資購買Kärcher清潔系統是因為這些系統使用經濟，操作直觀並且壽命持久。
准備就緒迎接客人
第一印象非常重要。在酒店和餐飲行業尤其如此。干淨整潔是客人對酒店的第一印象。一流的酒店和服務提供商都依靠全球市場領導者Kärcher實現這個目的。從用於門廳清洗的洗地吸干機，到用於清潔前廳的超靜音真空吸塵器，Kärcher始終能為您提供合適的清潔系統。
丟掉您的簸箕和掃帚吧
KM 35/5 電池供電式微型掃地機或EB 30/1 Adv 鋰離子電池電動掃帚式清掃入口和接待區的理想選擇。它們可以快速、靜音且容易地掃除硬地板和地毯上的鬆散灰塵，並且即需即用，能夠悄無聲息地擱置一邊。
成本效益和技術光芒
洗地吸干機能夠衛生地清洗地板，並讓地板閃耀光芒。通過它的高接觸壓力，滾筒刷技術對於織紋式或接縫式表面具有優異的清洗效果。帶有經過實踐檢驗的圓盤設計的設備適用於平滑的表面。
節能從未如此有趣！
由於具有最佳的氣流系統，T 12/1 eco!efficiency與T 12/1 基本型真空吸塵器一樣擁有相同的卓越清洗性能，但能耗最多可降低40%。它的噪音水平也降低 5 dB(A) 。
力矩克服晦暗點
Karcher拋光機，如BDP 43/450 C Adv，能夠產生大扭矩，從而產生非常光彩奪目的表面。拋光吸塵器讓工作更舒適，並防止出現揚塵。這種技術對於處理磨損和維修工作也具有一流表現。
隻需噴抽即可清潔地毯
理想適用於重污地毯：噴抽清洗機可以同時完成鬆散和清除灰塵兩個步驟。Puzzi 系列產品的噴抽功能理想適用於高人流量區域，在這些區域必須能夠讓地面快速干燥至重新使用的狀態。
隻有最佳才足夠好。
客人第一。客人希望所有區域在任何時候都能夠保持干淨和安靜。因此，用於室內區域的清洗系統必須具有以下特殊的特性：它們必須噪音低，易於運輸，採用人體工程學設計，並且即使在很小的空間內也可以使用。這些特點讓這些設備更加易於使用，並讓操作者更舒適。
一流的地毯外觀
立式刷型真空清洗機，如CV 38/2，結合了大吸入容量與電動刷的清潔能力。這可以達到提升絨毛的效果，從而使真空吸塵器可以清除深入絨毛內部的灰塵顆粒。設備上的指示燈可以向操作者指示何時需要更改滾筒刷設置以取得最佳的清洗效果。
因為少即是多 - 一切本應如此。
通過使用T 12/1 eco!efficiency，灰塵並不會進入袋中，而是直接進入一個堅固的容器。它配備了一種通用且高效的過濾系統。畢竟清潔和衛生最重要。抗靜電的Irgastat彎管可以保証設備的全部吸力以便於毫不費力地吸塵。
吸塵管配備了超長的軟管
適用於所有地面的真空吸塵器CV 60/2是一種真正全能的設備，它可以根據每種地板覆蓋物自動進行自我調節。從清洗硬地板切換至清洗地毯，或者從清洗地毯切換至清洗硬地板，設備自動進行自我調節，不需更換附件。易於使用並極具機動性它採用了對旋式滾筒刷、側刷、吸管和選配的高效空氣過濾器。機載的實用附件套件可用於清洗難以觸及的區域，其它附件也可以隨時准備使用。
清潔邊緣和角落的經典解決方案
這種伸縮式的手動吸塵管可以觸及刷子無法接觸的區域。靈活的吸塵軟管讓日常清潔變得非常簡單。
不影響正常活動地清洗大面積區域
BRC系列產品中的自動地毯清洗機結合了噴抽功能與滾筒刷的機械清掃動作。它們理想適用於濕式臨時性清洗和大面積基本清洗。
內飾清潔大師
Puzzi噴抽清洗機通過無與倫比的抽吸性能特別適用於內飾清潔任務，干燥時間非常短。
不使用化學品清除水垢和污垢
SG 4/4真空清洗機可以清除浴室中的頑固水垢和污垢而不使用清潔劑。智能的解決方案讓人印象深刻：雙水箱系統消除了加熱水的等待時間。VapoHydro功能讓用戶可以連續地調節蒸汽和熱水的噴量。
處理困難的真空吸塵任務
通過符合人體工程學設計的背帶系統，操作者可以舒服地將BV 5/1 帆布背帶式真空吸塵器背在后背上 - 理想適用於清潔樓梯或兩排座位之間的狹窄區域。用戶還可以選擇電池供電式真空吸塵器以實現更高的使用靈活性。
純粹的休閑
在游泳池和桑拿浴中，清潔和衛生是首要任務。沒有任何妥協。Karcher清潔系統理想適用於療養領域的清潔任務：它可以清除粗細污垢，溶解水垢並消毒。讓這些區域變得干淨和衛生。
用於快速清洗
緊湊型BR 30/4 C洗地吸干機是維護敏感區域地板衛生的首選，如在赤腳區域等。您可以同時完成噴洗、刷洗和抽吸過程，也可以分步完成這些步驟。迅如閃電，且一塵不染。
適用於所有地板的全能產品
BR 40/10 C洗地吸干機擁有廣泛的特點：它可以像盤式設備一樣洗地，像濕式真空吸塵器一樣吸入污水，並像高速設備一樣對地板進行拋光。兩個橡膠掃帚的位置讓它能夠非常近距離地真空清掃邊緣地區。此外，吸唇還可以在前后行進方向吸入污水。
環境友好的衛生清潔
SG 4/4真空清洗機確保了桑拿浴中完美的衛生性，且不使用清潔劑：有益於人和環境。
用於移動使用的全能型產品
AP 100/50 M是一種簡單且通用的多合一解決方案，適用於清潔各種不同的表面。這種清潔液可直接噴在清洗表面並真空吸除。
消除口渴的最佳產品
流汗會導致體液流失，人體需要迅速水分，最好的方式就是飲用淨水。最好現場就飲用。Karcher PD 100飲水機能夠恆定地供應最高純淨質量的冷水或熱水、蒸餾水或蘇打水。
無與倫比的性能
表面清洗機，如FR 30 ME，可提供10倍的區域清洗性能，擁有衛生清洗大面積療養區域必需的高效率。
有備無患
NT 70/2 干濕兩用真空吸塵器可以快速地清除地板上的水以避免滑倒的危險，並有效地清除污垢。它的強吸力還可以清除粗塵。
細菌死區
Karcher Inno-Foam套件是一種配合高壓清洗機進行清潔和消毒的泡沫系統。消毒泡沫的粘附時間特別長，從而提高了它的消毒有效性。雙噴水管非常易於使用，用手腕輕彈即可在泡沫噴頭與高壓噴頭之間更換。
符合規定的清潔工作
廚房對於餐廳的名聲非常重要。出於遵守衛生法規等原因，這些地方必須首先保証衛生。Karcher系統提供了所有必需的設備、附件和清潔劑，讓不鏽鋼表面、烤箱和地板保持促進食欲的衛生條件。
無線式臨時性清洗
BR 30/4 C Bp可以立刻清洗很小的潑濺。通過使用無線驅動消除了電纜纏繞的麻煩。沒有絆倒人員或被纏住的風險。但這種洗地吸干機具有足夠的耐久力進行徹底清洗。
甚至設備本身都非常衛生
HD 7/10 CX F高壓清洗機是專為商業廚房設計的產品。它擁有一個食品級的高壓軟管和耐磨的灰色輪子，不會留下任何輪胎磨痕。配合FR 30 ME表面清洗機使用，它是頂級餐廳不可或缺的設備。
適用於困難的清洗任務
NT 65/2 Ap是一種專業用途的高性能、雙電機式干濕兩用真空吸塵器。通過氣流可以高效地清潔扁平折疊過濾器，從而實現近乎恆定的吸力。
同類產品中最小的斷面尺寸
BRS 40/1000 C洗地機是一種適用於所有硬地面的全能型設備。由於具有超低的斷面結構，所以它還能夠深入架子地下執行清洗工作，這對於廚房衛生非常重要。
讓壓力派上用場
它使用熱水噴射的集中力清除頑固的烘干污垢。使用各種Karcher蒸汽清洗機附件處理各種清潔任務，這些附件包括細噴頭、黃銅毛刷以及抹布套件。
戶外設施 - 入口處的名片
享受一頓大餐或一個幸福周末的預期快樂在入門之時達到最大。整潔的戶外區域可以加深這種期待的快樂。酒店的運營商應當充分利用這種優勢 - 在停車場、酒店車道兩旁、地下停車場、人行道和游泳池等區域。通過Karcher系統，您可以使用我們完美配合的設備、附件和清潔劑讓這一切賞心悅目。
進步讓一切變得簡單
Karcher KM 90/60 R是一種緊湊型駕駛式掃地機，它具有高操作舒適性、高區域清洗性能和有效的自動過濾器清洗系統。位置可調式座椅、傾斜式轉向輪以及超大型車輪讓其易用性滿足了當代的所有期望。
還能夠更容易嗎？
緊湊且機動性極佳的KM 75/40 W 能夠毫不費力地徹底清洗中小面積區域。使用牽引驅動替代人力，同時，強大的吸塵能力還保証了清潔度且沒有揚塵。用戶可以選擇強勁的汽油機驅動，或選擇靜音的電池驅動以用於室內使用，提供選配的抗靜電地毯掃地機套件。
高壓地面清洗
FR 30地面清洗機能夠將Karcher高壓清洗機的強大能力有效地轉變為區域清洗性能。塑料外殼型產品非常易於使用，不管是室內還是室外。
合適應用場所
多層停車場經常對洗地吸干機有很強的需求：大面積區域、粗糙和頑固的污垢以及陡峭的斜坡。B 250 R是適用於這項工作的合適設備：堅固的鋼結構可用於重載用途並能夠適用於傾斜15%的區域。它配備了一個大水箱和強勁的電池，可長時間無中斷使用。
專業清掃真的可以如此簡單
創新的KM 35/5 C電動掃帚是一種替代傳統清掃方式的快速、高效且舒適的設備。它精巧的滾筒刷位置設計讓其能夠觸及邊緣死角，提供令人印象深刻的清洗性能。強大的鋰電池消除了令人厭煩的電纜。腳踏式電源開關讓操作尤為方便。