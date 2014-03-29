吸塵管配備了超長的軟管

適用於所有地面的真空吸塵器CV 60/2是一種真正全能的設備，它可以根據每種地板覆蓋物自動進行自我調節。從清洗硬地板切換至清洗地毯，或者從清洗地毯切換至清洗硬地板，設備自動進行自我調節，不需更換附件。易於使用並極具機動性它採用了對旋式滾筒刷、側刷、吸管和選配的高效空氣過濾器。機載的實用附件套件可用於清洗難以觸及的區域，其它附件也可以隨時准備使用。