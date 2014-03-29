毫不費力地清除粗糙顆粒污染物

無論是室內還是室外，功能強大的Karcher掃地機和真空掃地機都能夠理想地清掃建筑工地、公司工廠和倉庫等區域。不管是建筑的最終清洗還是快速的臨時性清洗任務。從后操作式的緊湊型設備到大容量的駕駛式設備，Karcher為您提供所需的一切，包括輕型、人體工程學設計和高效的地板清洗。由於採用了簡單的操作方式和低維護需求技術，這些設備可以立刻投入使用並清除大量灰塵。最好的是，您隻需按下開始按鈕就可以實現如此卓越的清洗效果。