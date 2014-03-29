建筑業
停止制造灰塵。 堅固，耐用和高效 - 您可以依靠Kärcher創新的清潔設備實現這個目標。在清除貿易和建筑行業的各種灰塵方面，可靠、高效的設備非常關鍵。不管是清洗車輛、設備、外觀或地板，Kärcher高效解決方案都能夠滿足您的需要。易於使用，功能強大，且適用於最困難的清洗任務。Kärcher一流的技術讓執行清潔任務更快且更容易。因為在一天的辛苦之后，收工時的清潔工作應當毫不費力。
毫不費力地清除頑固污垢。
如果污垢非常頑固，那麼高壓清洗就可以大顯身手了。Kärcher熱水和冷水高壓清洗機能夠清除甚至最頑固的污垢沉積，包括灰塵、染料甚至混凝土等任何污垢。通過高達350 bar的壓力，建筑的外觀、地板和設備都可以被快速且高效地清洗。高壓清洗機可以非常便捷地執行清洗任務，並在在一些場合甚至可以不使用清潔劑。各種噴頭附件提高了設備的通用性，可廣泛應用於各種應用。這些特性結合高耐用性和堅固性讓Kärcher設備成為一種可以使用多年的投資設施。
清潔工作
保護您的投資，並讓設備投資運行多年。清除工作場所、零部件和設備上的灰塵、污垢或其它頑固殘留物。Kärcher冷水高壓清洗機讓這項工作變得快速且容易。
建筑外觀清洗
快速且強力地清除污垢，並且不會損壞建筑結構。各種水壓和水量調節可適用任何表面的清洗任務。
地板清洗
使用冷水高壓清洗機可以容易且高效地清除地板上的殘留物。使用集成了吸入設備的FR 30 ME附件可實現10倍的區域清洗性能，相比於傳統設備，清洗速度更快，效率更高。
對鬆散污垢有顯著的清洗效果
Karcher干濕兩用真空吸塵器是清除鬆散殘留物和顆粒的合適工具。不管是緊湊操作型還是大容量型設備，干濕兩用真空吸塵器都可以吸入所有類型的廢物：從細粉塵到粗塵土，從液體到潤滑油。通過超強的吸力和高達100升的廢物容量，它可以快速地處理任何清潔任務。設備容器中的液體可通過標准配置的排放軟管簡單地排放。這些堅固耐用的設備設計用於惡劣的工作條件，一些實用的細節設計可滿足特定的需求。例如，自動過濾器清洗系統可確保設備不中斷地持續使用。
無塵工作
不管是砂磨、銑削還是鑽孔，使用Karcher設備可以將產生的粉塵立刻吸入設備中。您的清潔工具可以與加工設備直接相連，甚至可以與加工設備的啟動/停止功能聯動使用。標准的防靜電系統可確保最高的安全性。
干式吸塵
灰塵、切屑或泥土無處遁逃：通過多達三個的強吸力渦輪和高達235 mbar的吸氣壓力，每個顆粒都可以被吸入的無影無蹤。創新的過濾器技術確保了始終如一的強吸力。
濕式吸塵
通過Eco過濾系統，您可以在干式和濕式吸塵之間切換而無需更換過濾器或者終端清潔過程。另一個優點是用戶可以方便地接觸到主過濾器，從而讓維護工作快速和簡單。
毫不費力地清除粗糙顆粒污染物
無論是室內還是室外，功能強大的Karcher掃地機和真空掃地機都能夠理想地清掃建筑工地、公司工廠和倉庫等區域。不管是建筑的最終清洗還是快速的臨時性清洗任務。從后操作式的緊湊型設備到大容量的駕駛式設備，Karcher為您提供所需的一切，包括輕型、人體工程學設計和高效的地板清洗。由於採用了簡單的操作方式和低維護需求技術，這些設備可以立刻投入使用並清除大量灰塵。最好的是，您隻需按下開始按鈕就可以實現如此卓越的清洗效果。
使用經濟
查看如何經濟地清潔區域面積、污垢的量和清潔頻率具有決定性作用我們非常樂意幫您尋找最適用的選項。
戶外
通過易於操作、工作時間長以及大功率等特性，Karcher設備讓戶外清掃更有效率。它們也非常易於維護，因為不使用工具就可以方便地更換過濾器和滾筒刷。
室內
為了效率更高地清潔倉庫或快速地臨時清潔建筑工地：Karcher掃地機的機動性、易於使用和可調節主掃滾筒讓它始終能夠取得卓越的清掃效果。
對於許多類型的污垢，隻有極大的力量才能將其清除。
這一點毋庸置疑：Karcher可以為最困難的任務提供最佳的設備。例如，使用高達2500 bar壓力的超高壓清洗機可以毫不費力地清除甚至最頑固的污垢。在這種力量下，它們甚至可用於粗化混凝土和暴露鋼筋。當使用了Karcher安全真空裝置時，任何危險或爆炸粉塵都不存在。使用最先進的干冰噴磨機可以溫和並高效地清潔甚至最敏感的表面。您可以自己親見：不管您的要求是非常安全、超高壓力還是清潔表面非常敏感，Karcher都能為您提供完美的解決方案。
讓混凝土翻新變得簡單
簡單、高效的表面處理方法。不管是粗化新的混凝土還是清除舊涂層或厚的瀝青層，使用最高可達2500 bar壓力的冷水超高壓清洗機（壓力取決於具體型號）都可以立刻完成任務
毫不費力地清除頑固污垢
干冰噴磨機不僅可以溫和地清除機器上的油液、油脂和樹脂，而且可以在建筑外觀清洗中快速、有效地清除涂料顆粒。這一切都不會損壞結構，不使用額外的清潔劑，並且不會有廢水殘留。
危險粉塵
安全地清除危險物質：石棉、木炭、鎳、焦油和霉菌等對健康有害的物質。Karcher安全真空清潔系統理想適用於處理各種類型的危險物質，並滿足工業領域的所有安全標准。