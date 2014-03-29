醫療保健
完美的衛生性和高效率。 成功運營每日繁忙的醫院和診所離不開現代的衛生性和高效率。保持衛生性非常重要，特別是避免醫院傳染和病菌傳播，通過最佳的護理和清潔性確保在任何情況下都保持衛生。醫院中的多個區域都需要獨立的特殊清洗解決方案 - 從小面積區域到大面積區域，從廚房到手術室。在繁忙的醫院和診所中，高效地維持清潔非常重要，因為沒有足夠的時間實施非常耗時的深度清洗。更嚴格的衛生標准、不斷增加的成本壓力和競爭壓力讓這一切變得更加困難。Kärcher可提供理想滿足這些高要求的產品：專業、高效的清洗系統，以及從移動性到集中清洗的個性化服務。
人流路線 - 清潔且安全。
入口、走廊和病房走廊燈公共區域的持續人流導致用於清洗的時間非常短。在這些地方關鍵是要在維護性清洗、臨時性清洗和深度清洗之間達到一種平衡。各種類型的地板、硬地板和地毯都需要實現徹底清洗、保值、除塵和保証安全性，而Karcher將衛生放在第一位。
快速清洗地毯
當沒有足夠時間干燥或深度清洗地毯時：由BRC 45/45 C 地毯清洗設備和iCapsol RM 768 清潔劑組成的Karcher清洗系統通過雙滾筒清洗技術提供了一流的清洗效果並讓地板在僅僅20分鐘后就能干燥至重新使用的水平。
理想適用於清洗入口
B 90洗地吸干機設計用於清洗大面積區域。它擁有一種用於清除粗糙、鬆散污垢的預清掃功能。鑽石拋光墊可以讓石地板閃亮更長時間。B 90洗滌吸干機的靜音功能使其理想適用於住院區。
機動且快速地清洗走廊
BD 50/40 RS是同類產品中機動性最好的產品。它的機動性讓醫院沿著病房走廊有了一個清晰的視野。它易於開關，可創造更大的空間。它是一種用於硬地面日常維護性清洗的高效解決方案。
效率與調節相關
B 60洗地吸干機可配置KIK系統和罐體內部清洗系統，不僅僅確保了地板的衛生性。在eco!efficiency模式下，可減小刷子的速度和吸力以清洗輕污垢。
同類產品中最靜音的真空吸塵器
帶有高效空氣過濾器的T 12/1 eco!efficiency真空吸塵器是為了滿足病房的衛生要求而設計的產品。相比於基本型真空吸塵器，它的使用噪音水平降低了5 dB(A)，相當於噪音水平降低了約70%。
簡單地拋光劃痕
BDP 43/450 C Adv和噴劑是一種清除劃痕和薄膜的節時解決方案。理想適用於無法徹底清洗的繁忙區域。
衛生區域 - 深度清洗接頭與縫隙
在清洗帶有防滑地板的衛生區域，特別是清除水垢、皮膚油脂或化妝品殘留時，手動清洗達到了它的極限。在浴室、淋浴房和更衣室 - 任何帶有織物地板、空間有限和有嚴格衛生要求的地方：防止細菌在區域內傳播非常重要。定期使用緊湊、高效的Karcher清潔設備可確保深度清洗到地板的接頭和裂縫中。
最佳的臨時性清洗
BR 30/4 C能夠深入角落、轉彎處及家具底部進行清洗。它配備了一個微纖維滾筒，理想適用於精細石材瓷磚上的絨毛和毛發。理想適用於衛生區域或潮濕區域，如供水套件。
在衛生區域實現最佳的深度清洗
BDS 43/180 C Adv理想適用於不間斷使用：高度可調的手柄便於人體工程學使用，雙柱手柄便於容易地移動設備，甚至是在最大功率下。手柄可折疊以便節約存儲空間。
理想適用於織紋地板
採用滾筒技術的BR 40/10洗地吸干機能夠深入清潔接頭和裂縫，並且能夠同時完成洗地和吸干兩個步驟。保持衛生區域和浴室的衛生清潔。
清洗接頭與狹縫 - 讓污垢遁於無形
DE 4002 蒸汽清洗機能夠清除浴室中頑固的肥皂殘留物，特別是用拖把難以清洗的區域。接頭和狹縫清洗套件 - 對地面和環境都很友好。
強吸力，經過實踐檢驗
小面積或大面積濺出是醫院每日生活的一部分。NT 48/1等干濕兩用真空吸塵器理想適用於清除大量的水，並適用於配合單圓刷設備使用。
治療區域 - 最高的衛生要求
手術室和實驗室等無菌區的清洗工作對於使用的清潔系統有很高的要求。目的是實現並維持最高的衛生水平以避免醫院感染。這些區域使用的清潔設備必須符合嚴格的衛生標准。此外，這些環境通常非常繁忙，高人流量和狹窄的條件讓徹底清洗地板的時間非常有限，這讓地板清洗尤為困難。
更快就是更好
完美拋光的地板非常重要，這裡的地板表面要承受強機械應力，並且會暴露在消毒劑等腐蝕介質之下。BDP 50/1500超高速拋光機理想適用於拋光高人流量處的地板，浮動的拋光墊驅動板可用於不均勻地板的拋光。
快速地到達現場並快速地完成清洗任務
BD 40/12洗地吸干機能夠快速地設置，擁有卓越的清洗性能和快速干燥的特性，是替代拖把的理想選擇。這種緊湊的電池驅動式設備通用性和機動性好，理想適用於維護性清洗，特別是清洗小空間區域。
用於日益增長的需求
在使用了大量蠟的病理學實驗室，地板清洗特別耗時，但這對於工作安全性非常必要。為了有效地清除蠟等頑固污垢，有必要使用包含設備和清潔劑的特別設備，例如使用帶有對旋自清潔襯墊滾筒的BR 40/10洗地吸干機和RM 750強力深度清潔劑清洗地板並提高安全性。
理想適用於手術室環境
B 40 W能夠滿足最高的要求：易於使用且非常安靜，能夠隨時使用。水箱沖洗系統能夠防止被污染。免維護的電池可確保無故障運行。由於具有緊湊的結構和很好的機動性，B 40還理想適用於手術室環境。
靜音，但對灰塵零容忍
頻繁的更衣會產生大量的灰塵。T 15/1真空吸塵器的噪音水平隻有56 dB (A)，是同類產品中最靜音的設備，可隨時使用。標准的高效空氣過濾器。
廚房區域 - 促進食欲的潔淨。
為大量的病人和員工准備食物對衛生性有最高的要求。Karcher使用專用設備為廚房提供了符合HACCP概念並滿足所有清潔標准的完整系統。在所有食物准備、儲存和配送區域。適用於各種清潔應用，從工作區域和器具到服務手推車。適用於清除污垢和粗糙的污垢。還可以有效地清洗非常有織紋感的地板。
滾筒 - 深入清洗接頭和狹縫
BRS 40/100洗地機採用扁平化緊湊設計，能夠容易地清洗廚房碗櫃下方區域。通過滾筒技術，在清洗防滑瓷磚時，這種設備是替代單圓刷設備的理想產品。
廚房中的高壓清洗
高壓清洗配合集成的吸入功能可理想適用於清洗廚房。FRV 30地面清洗機可以同時完成清洗和吸干兩個步驟。配合RM 731油脂和蛋白質去除劑，它能夠容易地清除蛋白質、油脂和油液，但是對地面卻很友好。
高和低
B 40 W是按照HACCP原則開發的產品，可確保在大面積區域上擁有最佳的清洗效果。它配備了一個滾筒刷頭和高/低毛刷，能夠毫不費力地清洗防滑瓷磚。通過DOSE配量系統可實現最佳的清潔劑配量。
食堂清洗專家
食堂會經常遭受重污垢，如咖啡污漬、油脂和蛋白質殘留物等。BD 40/12 C能夠快速且徹底地清除食堂精細石地板上的頑固污垢。它還能夠清洗大型設備無法觸及的區域。
辦公室和會議室 - 深入纖維的清洗
醫院的辦公室和會議室經常會鋪上地毯或採用鑲木地板以創造舒適的環境。為了保持這些高質量材料的價值，必須使用特別的清洗系統。尤為重要的是，清潔工作還要保持始終如一的衛生性並防止細菌的傳播，因為灰塵及細菌病在診所和包公區域之間並沒有區別。
靜音和通用
T 15/1等干式真空吸塵器理想適用於日常維護性清洗 - 帶或不帶過濾袋：它們可以毫不費力地徹底清除地毯、復合地板或PVC地板上的灰塵和污垢，
適用於清洗所有地面的全能型產品
CV 60/2真空刷能夠根據地板覆蓋物類型自動地進行自我調節。從硬地板到地毯和靠背 - 無需更換附件。易用性滿足極端的操縱性要求。性能還滿足通用性要求：配備對旋式滾筒、側刷、吸管，並提供選配的高效空氣過濾器。此外，還提供附件套件以清洗很難觸及的區域。帶有儲存附件和充電器的實用機載存儲空間。
徹底清洗
地毯每天都要承受高人流量。這就是為什麼清潔服務專業提供商偏愛Karcher地毯清洗機的原因。這些堅固耐用、功能強大且通用的設備設計用於深度清洗地毯，理想適用於臨時性清洗和清除紡織物上的染色劑。我們的設備還可用於深入纖維內部地清洗垂直百葉窗和內飾。通過合適的附件，它們還可用於清洗瓷磚和窗戶。
力矩克服污垢
Karcher電池驅動式拋光機，如緊湊型BDP 43/1500 C，可以產生很強的力矩以實現超閃亮的拋光效果。吸塵讓工作更容易。這種技術對於處理磨損和維修工作也具有一流表現。
在所有區域都具有很高的清潔性能
保持醫院外部區域的干淨整潔不僅僅是給人留下一個好印象：對基礎設施的全年維護是確保平穩且安全地開展日常工作必不可少的一項任務。特別是救護車通道、入口、病人及員工人行道。清洗多層停車場和維護草地區域也非常重要。Karcher掃地機擁有能力和通用性去完成這項任務：掃地，干燥，或濕潤。割草。掃樹葉。並提供完整的冬季服務。
合適應用場所
多層停車場經常對洗地吸干機有很強的需求：大面積區域、粗糙和頑固的污垢以及陡峭的斜坡。Karcher BR 100/250 R正是適用於這項任務的合適設備：堅固耐用的鋼結構可用於重載應用，並且最大可傾斜15%。它配備了一個大水箱和強勁的電池，可長時間無中斷使用。
還能夠更容易嗎？
緊湊且機動性極佳的KM 75/40 W 能夠毫不費力地徹底清洗中小面積區域。使用牽引驅動替代人力，同時，強大的吸塵能力還保証了清潔度且沒有揚塵。用戶可以選擇強勁的汽油機驅動，或選擇靜音的電池驅動以用於室內使用，提供選配的抗靜電地毯掃地機套件。
高能效標准
MC 50每天都在展示經濟性與環保的攜手並進。高能效緊湊型掃地機在每個方面都很環保。採用大型真空抽風機的創新型真空系統在75%的電機轉速下即可達到最大的吸力。其結果為：更靜音，更低能耗，更低排放量和更少的磨損。MC 50的排放標准甚至比最嚴格的廢氣排放標准STAGE IIIa的規定值還低。
進步讓一切變得簡單
Karcher KM 90/60 R是一種緊湊型駕駛式真空掃地機，具有極佳的操作舒適性、高區域清掃性能以及有效的自動過濾器清洗系統。它配備了可調式座椅、傾斜式轉向盤和大型車輪以易於使用。
適用於全年使用
MC 50 Advanced高級真空掃地機可提供最佳的清掃效果，適用於全年使用。它的快速切換系統能夠在數分鐘內更換割草機、推雪鏟以及吊具等附件。