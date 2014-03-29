醫療保健



完美的衛生性和高效率。 成功運營每日繁忙的醫院和診所離不開現代的衛生性和高效率。保持衛生性非常重要，特別是避免醫院傳染和病菌傳播，通過最佳的護理和清潔性確保在任何情況下都保持衛生。醫院中的多個區域都需要獨立的特殊清洗解決方案 - 從小面積區域到大面積區域，從廚房到手術室。在繁忙的醫院和診所中，高效地維持清潔非常重要，因為沒有足夠的時間實施非常耗時的深度清洗。更嚴格的衛生標准、不斷增加的成本壓力和競爭壓力讓這一切變得更加困難。Kärcher可提供理想滿足這些高要求的產品：專業、高效的清洗系統，以及從移動性到集中清洗的個性化服務。