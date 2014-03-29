專業保潔業
合作取得共贏 現在的市場趨勢是地方當局將清潔任務外包給專業的清潔公司。因此，清潔服務提供商的前景是光明的，但他們也面臨許多挑戰，如動態競爭、成本上升的壓力、以及清潔任務中新活動和新清潔流程的壓力。好的清潔表現並能夠保証公司的成功。高效、可持續性、最佳的管理和強大且可靠的合作伙伴成為他們成功的決定性因素。作為全球清潔技術的市場領導者，Kärcher是您理想的合作伙伴。
為每種類型的地板覆蓋物提供合適的解決方案。
地板覆蓋物可能會有所不同，但任務目標卻相同：完美滴清潔和護理所有硬質或有彈性地板覆蓋物。Kärcher系統可以為各種應用提供最佳的解決方案，包括深度清洗、維護性清洗、護理各種類型的地板覆蓋物-干或濕、以及通過機器或通過手動清洗設備。並提供理想設計的附件和完美配方的清潔劑。其結果是在區域的中央和邊緣都能取得完美的清洗效果。所有的可能和優勢都來自於擁有75年經驗的清潔技術全球領導者。
機械、手動、個人
在幾乎所有任務中，高效清洗的要求都不相同。清洗工作需要考慮地板覆蓋物的類型、區域大小、污垢程度、室內或是室外、衛生法規、工作安全性以及環境兼容性等因素。在這些越來越多的要求之下，正確的解決方案應當是能夠將這些因素完美結合的系統。
Kärcher提供了一站式的全系列產品和相關服務，它們的完美組合創造了適用於任何應用的最佳解決方案。決定性的因素不是設備的種類，而是實際需求。作為您的全面解決方案合作伙伴，Kärcher並不是提供一切產品，而是提供用戶需求的一切。
抽出地毯中的每一粒灰塵
辦公樓、酒店和學校的地毯每天都要承受很大的人流。Kärcher地毯清洗機、真空吸塵器和掃地機在地毯清洗領域已經証明了自己的價值許多年。這些堅固、功能強大且通用的設備設計用於深度清洗、臨時性清洗和無塵清洗地毯，也用於清除紡織物表面的染色劑。它們還可以深度清洗百葉窗、內飾和汽車座椅的纖維。
衛生區域 - 深度清洗接頭與縫隙
帶有防滑涂層的衛生區域對清洗任務提出了嚴格的要求。水垢、皮膚油脂和化妝品殘留物常見於浴室、淋浴間、更衣室以及有織紋的地板或衛生要求高的小區域：在這些區域，防止細菌傳播非常重要。定期使用緊湊、高效的Karcher清潔設備可確保深度清洗到地板的接頭和裂縫中。
實現可見的成功，每一天。
如果能夠系統地進行處理，在清潔任務中經濟性和衛生性並不會互相排斥。不適用的清潔劑或清潔劑用量不足將會使用戶實現不了所需的清洗效果。太強、太弱或沒有調節得當的機器和手動設備將會導致清洗成本更高，甚至是短時間地使用，浪費的成本也會比它們節約的成本更多。使用Kärcher系統，專業清洗任務可以在所有方面走向成功。實現安全應用和可靠的性能。實現一流的質量和復雜的功能實現可靠的服務和最大的效率。實現創造不同：Kärcher。
家務清潔。
在廚房和餐廳中，衛生是必要條件。出於遵守衛生法規等原因，這些地方必須首先保証衛生。在這個敏感的地方，Kärcher系統可提供專業清洗所需的一切，滿足嚴格衛生法規的要求。廣泛的手動工具、功能強大的清潔設備、附件和清潔劑都可以用於清洗這些地方，從而使不鏽鋼表面、瓷磚和地板等都能夠保持一塵不染和衛生條件。
毫不費力地清洗衛生要求極高的區域。
採用VapoHydro技術的SG 4/4蒸汽清洗機能夠在不使用化學清潔劑的情況下實現徹底的清潔效果，因此是食品行業的理想選擇。它的雙水箱系統和精確的重灌裝技術可以實現更長的清洗時間而不需頻繁地加水。VapoHydro 讓用戶能夠精確地調節蒸汽壓力和蒸汽飽和度（蒸汽或熱水噴射）。在SG 4/4蒸汽清洗機的高溫和高壓之下，即使是最頑固的污垢也將遁於無形。移動式緊湊型洗地吸干機理想適用於深度清洗或維護性清洗小型廚房和餐廳的所有硬地面。這些設備包含了經過長期証明的技術和許多創新的解決方案，如KART - Kärcher高級響應技術，讓用戶可以像開車一樣操縱這些設備。
專業地向專業人員提供專業用途設備
當行業進入到與清潔服務提供商簽訂服務合同的時代，后者就需要有一個合適的合作伙伴：一個可以提供所有清潔設備和用品並能夠讓一切成為可能的系統供應商。它能夠提供用於標准和專業應用的設備。可靠的技術能夠提供清除頑固污垢所需的強清洗能力。甚至是在極端使用條件下工作或夜以繼日地執行清洗任務。設備和附件都採用了人體工程學設計，易於維護，並具有很好的移動性。編入一個足夠靈活的網絡可以覆蓋所有清潔任務。
提供工業清洗所需的一切。
移動式和固定式高壓清洗在工業中非常重要，特別是肉品加工、汽車行業或化工行業。僅一台Kärcher高壓清洗系統就能夠讓最多12個用戶在不同的工作點以1200升/小時的高壓水量進行清洗。如果傳統高壓清洗機仍然不能達到需要的清洗效果，那麼Kärcher UHP超高壓清洗機將為您提供最終解決方案。這些功能強大的超高壓清洗機可提供最高800 bar壓力的熱水或最高2500 bar壓力的冷水，可滿足處理要求最嚴格的工業應用，如清除油漆和涂料，清洗罐子和管道，甚至是清除混凝土。它通常並不使用水和蒸汽進行清洗，可能是因為在鑄模情況下有腐蝕的風險，或者因為需要避免留下刮擦痕跡。在這些場合需要使用強大的Kärcher干冰噴磨機，它採用干冰顆粒作為磨料，非常溫和地清除表面的污垢。
無與倫比的通用性
作為高壓清洗機的發明者，Karcher提供廣泛的高壓清洗產品，在技術細節和適用范圍方面完美無瑕，這些產品類型包括冷水或熱水高壓清洗機，電動或內燃機驅動型，移動式或固定式。通過相同的技術、質量和能效標准，Karcher掃地機和真空掃地機已經在各種表面和地形的外部清洗中証明了自己。它們是滿足每種需求的最好設備
適用於全年使用的車輛系列
掃地、濕地清洗、草地和冬季服務 - 這些是使用Karcher市政車輛的四個原因。這些車載設備可提供強專業性能和最高的效率，因此是全年部署使用的理想選擇。當特別的任務需要特別的解決方案時，Karcher系統可提供全部字母表的附件：從代表鑽孔機的A，代表前端裝載機的F，到代表Y分配器的Y。此外，您還可以找到幾乎可滿足您所有需求的任何特殊解決方案。