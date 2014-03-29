零售業
助您成功的系統。 在零售業，衛生和清潔是邁向成功的關鍵因素。明顯的干淨和整潔深受客戶的重視，不管他們是否已經意識到這一點，這些因素都將在客戶做出最終購買決定中扮演著重要角色。Kärcher能夠為所有工作區域和地板覆蓋物提供合適、高效和具有成本效益的清潔解決方案：Kärcher系統 - 一系列完美定制設備、附件和清潔劑。一系列現代服務提升了我們系統的專業化水平，從租約/金融服務、維護和維修，到綜合性清潔管理服務，保証了清潔水平並符合衛生標准。Kärcher，清潔系統的全球市場領導者。
清潔和安全性：一直非常重要。
客戶始終第一，他們希望所有區域在所有時間都能夠保持高衛生標准。因此，用於清潔客戶區的清潔系統必須具有某些特別的特征。它們必須安靜、不顯眼、易於移動、符合人體工程學設計並能夠在狹小空間內使用。Karcher高質量清潔設備的組合可以非常容易地完成所有任務。
適用於大型清潔任務
B 140 R*駕駛式洗地吸干機的大容量使其理想適用於大型商場、購物中心和倉庫。根據使用的區域，這種設備可配置盤式圓刷(BD 140 R)或滾筒刷(BR 140 R)，工作寬度為30至120 cm。創新的EASY易操作概念確保了設備在任何地方都能夠簡單地使用。
確保清潔性
靈活且靜音的B 40 C/W* 提供了最佳的清潔效果，即使在白天期間需要清潔地板。
輕微的清掃感覺
創新的KM 35/5 C小型掃地機可提供舒適且有效的清潔效果。理想適用於小型區域，如入口或購物車存放處。
功能非常強大
T 15/1干式真空吸塵器是同類產品中最靜音的設備，理想適用於在營業時間執行清潔任務。
視野清晰地高效清潔
BD 50/40 RS 腳踏式洗地吸干機（盤式圓刷）和BR 55/40 RS（滾筒刷）操作簡單且具有極佳的視角。這種型號產品非常易於安裝和拆卸，在需要擺脫擋道的障礙物時非常節約時間和精力。
衛生：隻有最好的系統才能實現
在加工區及對客戶開發的區域，搬運食物需要符合嚴格的衛生規范。更嚴格的新標准，如HACCP食品安全管理體系、歐洲標准ISO和IFS國際食品標准、英國BRC食品安全全球標准或美國FDA規范，對設備和整體解決方案提出了更高的衛生要求。Karcher系統，包括設備、附件和獨自開發和生產的清潔劑，確保了所有液體和干式清潔應用都可以符合最高的技術標准。
定制化的性能
緊湊的固定式高壓裝置完美適用於這種特殊任務。在衛生性非常關鍵的食品行業，適用的清潔產品范圍涵蓋了每種類型的清潔應用。
極其清潔，極其快速
HDS緊湊型高壓清洗機採用了經過實踐檢驗且堅固耐用的技術，擁有無與倫比的使用成本，且操作非常簡單。讓污垢遁於無形，對環境和操作者非常友好：在eco!efficiency模式下，使用60°C的熱水可節約20%的燃料。慢跑原理讓它能夠快速、容易地移動。
不加熱的高壓清洗機
通過可調節的壓力設置（從20 bar起），功能強大的HD 10/15-4 Cage Food高壓清洗機可理想適用於食品准備區，是預清洗、消毒和中和任務的理想解決方案。
簡單地清潔
BR 40/10 C Adv緊湊型洗地吸干機是一種通用型設備，可用於任何需要清洗地板且抽除污水的應用。
快速和有效
BR 30/4洗地吸干機可徹底但溫和地清洗小型公寓和骯臟的地面。它可以同步吸干污水，這意味著地板可以立即安全地投入使用。它還完美適用於在營業期間執行臨時性清洗任務。
最先進的技術。
現代生活有其獨有的節奏。現在，店鋪經常晝夜不停地營業。在購物時，無論何時和以何種方式，他們都更喜歡友好布置的店鋪。這就是為什麼店鋪設計師開發一種基於消費者節奏的動態布局系統的原因。他們使用現代化的材料為實現這個難以置信的設計目標創造了條件。然而，這種技術對清洗材料提出了全新的挑戰。Karcher通過創新和高效的清潔產品可完美地應對這種挑戰。Karhcer系統：精選的設備、附件和清潔劑。
新鮮的食物
水是生命之源。它可以讓人保持活力與健康。研究表明，當客戶能夠在舒適和放鬆的環境下停下腳步並享受一杯由Karcher飲水機提供的新鮮飲用水時，他們會對購物有全新的體驗。這種服務的價值遠遠超過付出的成本。
好無止境：自動扶梯清洗機
如果沒有專用設備，自動扶梯非常難以清洗。Karcher自動扶梯清洗機是一種具有成本效益且高效的解決方案。定期使用自動扶梯清洗機和Karcher專業配方的清潔劑可保持自動扶梯的清潔和安全。
購物中心
駕駛式洗地吸干機完美適用於清洗和維護購物中心的公共區域。用戶友好的EASY Operation易用概念讓您能夠時刻實現所需的清潔水平。
保証儲藏區和后續工作的衛生。
在食品行業，儲藏區的衛生是保証食品全面衛生的重要組成部分。在這個區域，敏感的商品經常被帶進、包裝和儲存，或者拿出儲藏區，重新包裝或拆開包裝並運輸至食品部門。即使在這些區域，Karcher系統依然能夠確保符合嚴格的衛生標准和法律規范。精選的清潔設備、附件和清潔劑可快速、簡單且具有成本效益地完成清潔任務。
全負荷
到達和出發，裝載和卸載 - 裝載區一直都處於使用狀態，這導致了許多積塵。Karcher高壓清洗機可以立刻清除這些污垢。高壓水流噴射能夠非常容易地清除甚至最頑固的污垢，深入地清洗每個細小的角落，並能夠快速地完成清潔任務。
100%干淨
緊湊的KM 75/40 W掃地機能夠徹底且有效地清洗嚴重擁堵和難以接觸的儲藏區。它的吸塵功能還能夠將揚塵的程度降到最低。EASY Operation易用設計理念確保了即使毫無經驗的用戶也能夠毫無障礙地使用這種設備。
持續清除干濕污垢
NT 65/2 AP干濕兩用真空吸塵器擁有長時間無中斷使用的恆定吸力：兩台強大的渦輪機，一套專利保護的過濾器系統，半自動化的過濾器清洗系統和一個大容量的容器。
完美地清掃托盤運輸路徑
清潔的路徑是保証安全運輸托盤的必要條件。路徑表面的污垢可中斷整個物流流程。Karcher掃地機能夠完美地保証運輸路徑始終保持清潔。它們不僅快速和高效，還非常易於使用。
正確的道路
符合嚴格的衛生標准要求用戶選擇合適的設備和執行專業的清潔計劃以確保細菌、病毒和真菌毫無立足之地。基於這個原因，Karcher提供了廣泛的清潔設備和專用消毒劑和清潔劑。Karcher系統：完整的一站式解決方案。
恆定的性能，毫不投機取巧
Karcher全液壓駕駛式掃地機裝備精良，可深入清洗每個角落。它們提供多種驅動類型，用戶可根據具體的使用要求進行選擇：柴油機、汽油機或電池驅動。
完美的戶外清洗機。
第一印象非常重要。特別是公司的戶外區域，它不僅具有廣告作用，還向外界展示了您的業務。此外，您還需要將入口附近的骯臟程度降到最低以防止污垢被帶進室內，同時還要保持裝載區和小路的清潔。這些污垢包括樹葉、道路灰塵以及破碎托盤等粗糙碎片。
即刻完成大面積清潔任務
為了能夠短時高效地清潔大面積的戶外區域，您需要一台功能強大且非常靈活的掃地機，它必須擁有低能耗、大容量容器和大量的附件。
干淨。噴射。撒布
冬季所需的專業產品：寬100cm的掃雪機，帶有液壓驅動可旋轉式噴雪槽和液壓驅動可調式擲雪距離。可配合后置式砂礫或鹽撒布器使用。
強大，人體工程學設計和高效
Karcher掃雪機能夠快速、高效地清除道路和公共區域的積雪。這種設備擁有五檔或六檔前進速度和兩檔倒車速度，並配備了一個兩級螺旋鑽，可適應任何空間需求。
室內和戶外均具有久經証明的性能
KM 70/20 C手動掃地機可實現毫無灰塵的清掃效果，並且相比於傳統掃帚，它的清掃速度快7倍 - 室內和戶外均可使用。
讓污垢遁於無形 - 易於使用
您是否需要清洗多層停車場？這些地方正是BR 100/250 R等極其堅固耐用型洗地吸干機大發神威的地方。
有效且高效的辦公區域清洗
在食品加工行業，清潔和衛生最為重要。靠近生產線的行政區域是特別敏感且區域，如辦公室、用於生產線控制的電腦機房、或衛生設施。這裡的清潔任務是盡可能減少灰塵和污垢在生產區域與行政區域之間傳播。
一流的大面積清洗性能
創新的BRC系列產品結合了噴抽技術和刷子機械清洗的優點，是短時間大面積清洗任務的理想選擇。
專業用途質量的干式真空吸塵器
創新的T 10/1 Adv真空吸塵器是與專業保潔業共同開發的產品，它擁有很強的吸力，並採用了5級過濾器系統，其中包括三層絨布過濾包、一個永久式主過濾器和一個電機保護過濾器。高效空氣過濾器的濾筒可以翻新。
清除深入織物內部的污垢
鋪地毯的廊道和辦公室需要定期進行深度清洗，Karcher立式刷型真空清洗機能夠理想地完成這項任務。
移動式清洗機
Karcher噴抽清洗機適用於清洗所有類型的紡織品表面：地板覆蓋物、軟墊家具、辦公椅以及車輛座椅等。方便的移動式Puzzi系列噴抽清洗機功能強大且堅固耐用，並且配合廣泛的附件可用於多種應用。