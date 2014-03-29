零售業

助您成功的系統。 在零售業，衛生和清潔是邁向成功的關鍵因素。明顯的干淨和整潔深受客戶的重視，不管他們是否已經意識到這一點，這些因素都將在客戶做出最終購買決定中扮演著重要角色。Kärcher能夠為所有工作區域和地板覆蓋物提供合適、高效和具有成本效益的清潔解決方案：Kärcher系統 - 一系列完美定制設備、附件和清潔劑。一系列現代服務提升了我們系統的專業化水平，從租約/金融服務、維護和維修，到綜合性清潔管理服務，保証了清潔水平並符合衛生標准。Kärcher，清潔系統的全球市場領導者。