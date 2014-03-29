乾濕兩用吸塵機

車間真空吸塵機或汽車真空吸塵機，乾燥或潮濕的污垢，粗糙或細小的污垢 – 都無所謂！ Kärcher 乾濕兩用吸塵機提供多種應用領域，包括室外和室內。 它們以卓越的吸力、高能效和堅固的設計脫穎而出。 這些多功能設備具有多種應用和一套全面的配件，使它們成為家庭、花園和車庫的奇蹟解決者。