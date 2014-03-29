多用途吸塵機
德國高潔多用途真空吸塵機非常堅固，快速徹底清潔房子周圍或外部的所有區域，例如。地下室，車庫或陽台。無論是細，粗，濕或乾：由於各種實用功能，所有類型的污垢都很容易去除。而且極高的吸力和特別開發的吸塵刷頭使得更容易將大的污垢顆粒吸起。
乾濕兩用吸塵機
車間真空吸塵機或汽車真空吸塵機，乾燥或潮濕的污垢，粗糙或細小的污垢 – 都無所謂！ Kärcher 乾濕兩用吸塵機提供多種應用領域，包括室外和室內。 它們以卓越的吸力、高能效和堅固的設計脫穎而出。 這些多功能設備具有多種應用和一套全面的配件，使它們成為家庭、花園和車庫的奇蹟解決者。
將驚喜帶走，不論發生什麼事。
潮濕或乾燥 – 沒關係：功能強大的 WD 系列吸塵機可吸除任何類型的污垢。 探索無所不能的 Kärcher 真空吸塵機。 其強大的吸力和快速、無殘留地清除所有地板表面的污垢將使您的家和周圍恢復令人驚嘆的感覺。 無論是濕污垢還是乾污垢，WD 及其各種附件都是可靠的盟友。
多樣化的應用可能性
多功能性根植於我們的乾濕兩用吸塵機的 DNA 中。 這強大的多用途可以在地窖、車庫、您的業餘愛好工作室或花園中完成清潔工作。 對於翻新工作，吸塵汽車，清除碎片或溢出的水。 無論污垢是乾的、濕的、粗的還是細的——這些強大的設備甚至可以可靠地處理大量的水。
卓越的清潔性能和吸力
在傳統家用真空吸塵機苦苦掙扎的地方，Kärcher乾濕兩用吸塵機真正發揮作用。 憑藉強大的吸力和出色的能源效率，乾濕兩用吸塵機憑藉完美協調的設備和配件提供理想的污垢拾取，實現快速徹底的清潔效果。 在進行鋸切、打磨等操作時使用吸塵工具可減少接觸灰塵和污垢的機會，從而保持工作空間清潔。
更方便
更便利：緊湊的設計佔用很少的存儲空間。 它允許軟管和附件直接存放在設備上。 創新的過濾器設計使乾濕兩用吸塵機使用起來非常方便——完全不會接觸灰塵。 更重要的是，由於高質量和堅固耐用，它們的使用壽命長，這使乾濕兩用吸塵機脫穎而出。
應用
堅固耐用的 Kärcher 乾濕兩用吸塵機毫不猶豫。 它們可以像去除濕污垢一樣有效地去除乾污垢，即使是大量液體也沒有問題。
汽車清潔
使用 Kärcher 乾濕兩用吸塵機徹底清潔您的汽車。 其範圍廣泛的配件讓您可以在座椅之間和難以觸及的地方進行清潔。
裝修
Kärcher 乾濕兩用吸塵機還可以處理粗糙的碎石。 創新的過濾系統和始終如一的高吸力簡化了清潔過程，使低能耗工作成為可能。 即使是潮濕或潮濕的瓦礫也不會造成問題。
工作室
方便木工和車間作業除塵。 在帶有內置電源插座的型號上，電子設備可以直接插入乾濕兩用吸塵機，一旦您開始鋸切，它就會自動吸走木屑。
液體和碎片
我們的乾濕兩用吸塵機，名副其實。 破碎的飲用水瓶、小水坑或潮濕的污垢根本不是問題，這要歸功於高吸力、堅固的容器和無需過濾袋的吸塵選項。
漏水或灑水
大水坑有多種原因，但在每種情況下都可以使用 Kärcher 乾濕兩用吸塵機徹底清除。 大容器確保您可以長時間吸塵，并快速輕鬆地吸走大量積水。
花園
乾濕兩用吸塵機是真正的幫手，即使在花園裡也是如此。 輕鬆吸塵小樹枝、礫石、樹葉，或使用吹風機功能將它們吹到一邊。
外部區域
使用乾濕兩用吸塵機，庭院、車庫、房屋入口和樓梯很快又乾淨了。
內部區域
WD 可以像普通吸塵機一樣用於生活空間的吸塵，借助地毯吸嘴等特殊配件可提供最佳清潔效果。