多用途吸塵機

德國高潔多用途真空吸塵機非常堅固，快速徹底清潔房子周圍或外部的所有區域，例如。地下室，車庫或陽台。無論是細，粗，濕或乾：由於各種實用功能，所有類型的污垢都很容易去除。而且極高的吸力和特別開發的吸塵刷頭使得更容易將大的污垢顆粒吸起。

Kärcher

乾濕兩用吸塵機

車間真空吸塵機或汽車真空吸塵機，乾燥或潮濕的污垢，粗糙或細小的污垢 – 都無所謂！ Kärcher 乾濕兩用吸塵機提供多種應用領域，包括室外和室內。 它們以卓越的吸力、高能效和堅固的設計脫穎而出。 這些多功能設備具有多種應用和一套全面的配件，使它們成為家庭、花園和車庫的奇蹟解決者。

People celebrate party on terrace

People celebrate party inside house

Person works wood in workshop

People in car

將驚喜帶走，不論發生什麼事。

潮濕或乾燥 – 沒關係：功能強大的 WD 系列吸塵機可吸除任何類型的污垢。 探索無所不能的 Kärcher 真空吸塵機。 其強大的吸力和快速、無殘留地清除所有地板表面的污垢將使您的家和周圍恢復令人驚嘆的感覺。 無論是濕污垢還是乾污垢，WD 及其各種附件都是可靠的盟友。

多樣化的應用可能性

多功能性根植於我們的乾濕兩用吸塵機的 DNA 中。 這強大的多用途可以在地窖、車庫、您的業餘愛好工作室或花園中完成清潔工作。 對於翻新工作，吸塵汽車，清除碎片或溢出的水。 無論污垢是乾的、濕的、粗的還是細的——這些強大的設備甚至可以可靠地處理大量的水。

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

卓越的清潔性能和吸力

在傳統家用真空吸塵機苦苦掙扎的地方，Kärcher乾濕兩用吸塵機真正發揮作用。 憑藉強大的吸力和出色的能源效率，乾濕兩用吸塵機憑藉完美協調的設備和配件提供理想的污垢拾取，實現快速徹底的清潔效果。 在進行鋸切、打磨等操作時使用吸塵工具可減少接觸灰塵和污垢的機會，從而保持工作空間清潔。

Kärcher multi-purpose vacuum cleaners

更方便

更便利：緊湊的設計佔用很少的存儲空間。 它允許軟管和附件直接存放在設備上。 創新的過濾器設計使乾濕兩用吸塵機使用起來非常方便——完全不會接觸灰塵。 更重要的是，由於高質量和堅固耐用，它們的使用壽命長，這使乾濕兩用吸塵機脫穎而出。

Compact wet and dry vacuum cleaners

應用

堅固耐用的 Kärcher 乾濕兩用吸塵機毫不猶豫。 它們可以像去除濕污垢一樣有效地去除乾污垢，即使是大量液體也沒有問題。

Kärcher WD 5 P S

汽車清潔

使用 Kärcher 乾濕兩用吸塵機徹底清潔您的汽車。 其範圍廣泛的配件讓您可以在座椅之間和難以觸及的地方進行清潔。

Kärcher WD 5 P S

裝修

Kärcher 乾濕兩用吸塵機還可以處理粗糙的碎石。 創新的過濾系統和始終如一的高吸力簡化了清潔過程，使低能耗工作成為可能。 即使是潮濕或潮濕的瓦礫也不會造成問題。

Kärcher WD 3 P S

工作室

方便木工和車間作業除塵。 在帶有內置電源插座的型號上，電子設備可以直接插入乾濕兩用吸塵機，一旦您開始鋸切，它就會自動吸走木屑。

Kärcher WD 2

液體和碎片

我們的乾濕兩用吸塵機，名副其實。 破碎的飲用水瓶、小水坑或潮濕的污垢根本不是問題，這要歸功於高吸力、堅固的容器和無需過濾袋的吸塵選項。

Kärcher wet and dry vacuum cleaners

漏水或灑水

大水坑有多種原因，但在每種情況下都可以使用 Kärcher 乾濕兩用吸塵機徹底清除。 大容器確保您可以長時間吸塵，并快速輕鬆地吸走大量積水。

Wet and dry vacuum cleaners with blower function

花園

乾濕兩用吸塵機是真正的幫手，即使在花園裡也是如此。 輕鬆吸塵小樹枝、礫石、樹葉，或使用吹風機功能將它們吹到一邊。

Wet and dry vacuum cleaners for outside areas

外部區域

使用乾濕兩用吸塵機，庭院、車庫、房屋入口和樓梯很快又乾淨了。

Wet and dry vacuum cleaners for inside areas

內部區域

WD 可以像普通吸塵機一樣用於生活空間的吸塵，借助地毯吸嘴等特殊配件可提供最佳清潔效果。

常見問題

Kärcher 乾濕兩用吸塵機的過濾器清潔如何工作？

如何更換筒式過濾器 (WD 2 – WD 3)？

如何更換扁平褶皺過濾器 (WD 4 – WD 6)？

如何在 Kärcher 乾濕兩用吸塵機 (WD 2 – WD 6) 中放置過濾袋？

如何存放 Kärcher 乾濕兩用吸塵機 (WD 3 – WD 6) 上的軟管？

籍著集成的過濾器清潔功能，WD 5 – WD 6 系列所有頂級設備中的髒過濾器都可以通過按下過濾器清潔按鈕快速高效地清潔。 這意味著即使是困難的清潔任務，您也可以始終如一地使用高吸力。

幹的、濕的、粗的或細的污垢——都沒有問題！ 內部開發的地板吸嘴可確保完美吸塵，以最佳滑動性能給人留下深刻印象，並且可以快速輕鬆地適應潮濕或乾燥的污垢。 使用可切換的地板吸嘴，使用腳踏開關方便地進行轉換。 專用地板吸嘴保證全方位的清潔滿意度。

乾式真空清潔

對於帶有泡沫過濾器 (WD 2) 的設備，我們一直建議額外使用過濾袋。

對於帶有筒式或平褶式過濾器 (WD 3 – WD 6) 的設備，在抽吸細塵時應使用濾袋。 對於其他應用，不用濾袋抽真空也沒問題。

濕式真空清潔

吸取液體和濕污垢時，我們建議不使用過濾袋進行吸塵。 濕式真空清潔不會損壞泡沫過濾器、筒式過濾器和扁平褶皺過濾器。

如有必要，在流水下清洗泡沫過濾器和筒式過濾器。 不要擦或刷它。 再次使用之前，讓過濾介質完全乾燥。

Kärcher 乾濕兩用吸塵機不適用於吸灰。 可以使用灰燼預分離器吸走冷灰，或者您可以使用 Kärcher 灰燼吸塵機。

不同的 Kärcher 型號具有不同的灌裝容量，因此最大灌裝容量取決於設備型號。 如果已達到最大填充體積，浮子會關閉真空開口，從而停止吸塵。 該設備不會自動關閉，但會以更高的速度運行。 立即關閉設備並清空容器。

可在設備電源插座上找到電源插座最小和最大瓦數的詳細信息。