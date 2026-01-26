DS 6 是一款搭載水過濾器的吸塵器，不僅能徹底清潔地板，還能提供更清新的空氣並淨化 99.95% 的粉塵。這明顯改善了空氣質量，提升了室內的舒適感。相較於傳統使用過濾袋的吸塵器， DS 6 搭載的水過濾器利用高速旋轉的水流動，以天然的水的力量進行過濾。吸入的污垢必須通過這股旋轉的水流，高效地從空氣中過濾出來並被困在水中。結果是乾淨、清新的排放空氣。