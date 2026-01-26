水過濾吸塵機 DS 6

吸塵器具備創新的水過濾技術，可將空氣淨化至 99.95% ，不僅對過敏患者有益，對所有人都有好處。

DS 6 是一款搭載水過濾器的吸塵器，不僅能徹底清潔地板，還能提供更清新的空氣並淨化 99.95% 的粉塵。這明顯改善了空氣質量，提升了室內的舒適感。相較於傳統使用過濾袋的吸塵器， DS 6 搭載的水過濾器利用高速旋轉的水流動，以天然的水的力量進行過濾。吸入的污垢必須通過這股旋轉的水流，高效地從空氣中過濾出來並被困在水中。結果是乾淨、清新的排放空氣。

特點和好處
水過濾吸塵機 DS 6: 多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）
過濾空氣中99.99％的灰塵。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
水過濾吸塵機 DS 6: 可移動式污水箱
可移動式污水箱
容易清潔
水過濾吸塵機 DS 6: 實用停放位置
實用停放位置
快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
  • 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
  • 低能耗
自動捲線器
  • 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
儀器上的配件存放
  • 機身可以存放附件
技術說明

技術數據

額定功率 (W) 650
進水過濾器 (l) 2
工作範圍 (m) 10.2
電壓 (V) 220 / 240
頻率 (Hz) 50 / 60
顏色 白色
淨重 (不含配件) (kg) 7.5
包括包裝的重量 (kg) 10.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 532 x 289 x 344

Scope of supply

  • 吸尘软管长度: 2.1 m
  • 伸縮吸入管，材質: 鍍鉻
  • 可切換乾式真空吸嘴
  • 縫隙吸頭
  • 軟墊吸頭
  • HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
  • FoamStop消泡劑
  • 馬達保護濾網

設備

  • 實用停放位置
  • 儀器上的配件存放
水過濾吸塵機 DS 6
水過濾吸塵機 DS 6
水過濾吸塵機 DS 6
應用領域
  • 硬地板
  • 地顫
  • 紡織物表面
  • 走廊
  • 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）
附件
清潔劑