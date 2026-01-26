水過濾吸塵機 DS 6
吸塵器具備創新的水過濾技術，可將空氣淨化至 99.95% ，不僅對過敏患者有益，對所有人都有好處。
DS 6 是一款搭載水過濾器的吸塵器，不僅能徹底清潔地板，還能提供更清新的空氣並淨化 99.95% 的粉塵。這明顯改善了空氣質量，提升了室內的舒適感。相較於傳統使用過濾袋的吸塵器， DS 6 搭載的水過濾器利用高速旋轉的水流動，以天然的水的力量進行過濾。吸入的污垢必須通過這股旋轉的水流，高效地從空氣中過濾出來並被困在水中。結果是乾淨、清新的排放空氣。
特點和好處
多級過濾系統，包括創新的水過濾器，可洗滌中間過濾器和HEPA 13過濾器（EN1822：1998）過濾空氣中99.99％的灰塵。 最終會室內環境的空氣會非常清新和干淨 適合於易過敏反應人士
可移動式污水箱容易清潔
實用停放位置快速且便利讓吸塵管與地板刷頭臨時收納處 收納不佔空間
高效節能電機
- 吸力可以到到功率為1400瓦產品同等水平
- 低能耗
自動捲線器
- 一鍵輕鬆且快速自動收納電源線
儀器上的配件存放
- 機身可以存放附件
技術說明
技術數據
|額定功率 (W)
|650
|進水過濾器 (l)
|2
|工作範圍 (m)
|10.2
|電壓 (V)
|220 / 240
|頻率 (Hz)
|50 / 60
|顏色
|白色
|淨重 (不含配件) (kg)
|7.5
|包括包裝的重量 (kg)
|10.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- 吸尘软管长度: 2.1 m
- 伸縮吸入管，材質: 鍍鉻
- 可切換乾式真空吸嘴
- 縫隙吸頭
- 軟墊吸頭
- HEPA 濾芯类型: HPEA 13 過濾器
- FoamStop消泡劑
- 馬達保護濾網
設備
- 實用停放位置
- 儀器上的配件存放
應用領域
- 硬地板
- 地顫
- 紡織物表面
- 走廊
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）