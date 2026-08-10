Boquilla barredora de suelos
Boquilla barredora nueva, innovadora, con función de limpieza mejorada
Esta innovadora boquillla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún mejores. El aprovechamiento optimizado del vapor y la mayor superficie de limpieza lo posibilitan. Esta boquilla para suelos es adecuada para todos los paños para suelos disponibles. Las láminas y los nudos de retención situados en la superficie de limpieza fijan el paño en la longitud y anchura máximas. De este modo, se desprende y recoge mucha más suciedad, para lograr una limpieza aún más eficaz y profunda de suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.
Características y ventajas
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
- Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Innovadoras láminas situadas en la superficie de limpieza de la boquilla para suelos
- Aprovechamiento más eficiente del vapor, sin fugas.
- Mayor superficie de limpieza para lograr una limpieza aún más eficaz y más profunda.
- El paño de limpieza se fija a la boquilla abarcando la máxima superficie. Así se desprende y recoge más suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|315 x 60 x 200
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Azulejos