Boquilla barredora de suelos

Boquilla barredora nueva, innovadora, con función de limpieza mejorada

Esta innovadora boquillla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún mejores. El aprovechamiento optimizado del vapor y la mayor superficie de limpieza lo posibilitan. Esta boquilla para suelos es adecuada para todos los paños para suelos disponibles. Las láminas y los nudos de retención situados en la superficie de limpieza fijan el paño en la longitud y anchura máximas. De este modo, se desprende y recoge mucha más suciedad, para lograr una limpieza aún más eficaz y profunda de suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.

Características y ventajas
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
  • Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Innovadoras láminas situadas en la superficie de limpieza de la boquilla para suelos
  • Aprovechamiento más eficiente del vapor, sin fugas.
  • Mayor superficie de limpieza para lograr una limpieza aún más eficaz y más profunda.
  • El paño de limpieza se fija a la boquilla abarcando la máxima superficie. Así se desprende y recoge más suciedad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 315 x 60 x 200
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Azulejos
Created with AI (artificial intelligence)

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