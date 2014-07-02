Boquilla barredora de suelos ancha

Tobera para limpiar suelos con superficie de limpieza muy ancha 300 x 90 y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies grandes, como suelos de baldosas, piedra natural o linóleo.

Boquilla para suelos con superficie de limpieza muy ancha y cerdas adicionales para limpiar rápidamente superficies resistentes grandes, como suelos de azulejos, piedra natural, PVC o linóleo. En caso de suciedad muy incrustada, se puede frotar el suelo previamente sin paño con ayuda de las cerdas estables. A continuación, se fija un paño para suelos para la limpieza final y se limpia el suelo como de costumbre.

Características y ventajas
Cerdas en la parte interior de la boquilla para suelos
  • Fácil eliminación de la suciedad incrustada frotando
Superficie de limpieza extraancha
  • Limpieza rápida de grandes superficies
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
  • Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 5,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 305 x 180 x 125
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados