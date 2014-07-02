Boquilla turbo, 070/080

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Presión (bar) máx. 300
Temperatura (°C) máx. 85
Tamaño de la boquilla ( ) 70 / 80
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,6
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Created with AI (artificial intelligence)

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