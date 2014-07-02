Boquilla turbo para tapizados
Boquilla con cepillo giratorio accionado por aire. Limpia muebles tapizados y superficies textiles de un modo particularmente eficaz. Aspirar pelos de animales. Ancho útil de 160 mm
Práctica boquilla guiada a mano con un ancho útil de 160 mm. La boquilla cuenta con un cepillo giratorio accionado neumáticamente que puede desprender la suciedad más incrustada en la superficie. Limpia acolchados, sillones, sofás, almohadones, camas y similares, eliminando pelos de animales y migajas en un instante y, por supuesto, también del coche.
Características y ventajas
Cepillo giratorio neumático
- Para eliminar la suciedad muy adherida, como pelos de animales, de superficies textiles
- Excelente recogida de pelos de animales
- Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|200 x 165 x 67
Campos de aplicación
- Tapicerías
- Asientos de automóviles