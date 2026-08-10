Filtro embalado HEPA, H13

Filtro HEPA 13 certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019 con un grado de separación del 99,95 %. Para aumentar el rendimiento del filtro y mejorar el aire de salida.

Nuestro filtro HEPA 13, con un grado de separación del 99,95 %, retiene incluso las partículas más pequeñas en un margen de pocas micras. El elevado rendimiento del filtro permite capturar aerosoles, virus y gérmenes prácticamente en su totalidad evitando que retornen al aire ambiente. Certificado según la norma de ensayo DIN EN 1822:2019, el filtro HEPA 13 cumple también los elevados estándares de seguridad de zonas higiénicamente sensibles.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de unidades (Unidad(es)) 1
Color Negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 165 x 72 x 55
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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