Aspirador en seco T 15/1

Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales

Esta aspiradora extremadamente silenciosa aúna una elevada comodidad ergonómica gracias a sus tomas integradas de manguera, cable y accesorios, así como 2 posiciones de estacionamiento para la boquilla para pisos, con una extraordinaria potencia de aspiración y un enorme radio de acción.

Características y ventajas
Aspirador en seco T 15/1: Almacenaje de accesorios integrado
Almacenaje de accesorios integrado
La integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a los mismos rápidamente y en cualquier momento.
Aspirador en seco T 15/1: Filtro HEPA (opcional)
Filtro HEPA (opcional)
El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Aspirador en seco T 15/1: Cesto de filtro principal
Cesto de filtro principal
Un filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Accionamiento con el pie
  • No hay necesidad de agacharse en la tarea diaria.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente. (V/Hz) 110 - 127 / 50 - 60
Vacío (mbar/kPa) 251 / 25,1
Caudal de aire (l/s) 61
Potencia nominal (W) 1280
Capacidad del depósito (l) 15
Ancho nominal estándar ( ) B 32
Longitud del cable. (m) 15
Nivel de presión acústica (dB) 62
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 8,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Tubo de aspiración telescópico: 595 mm, 995 mm
  • Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
  • Boquilla para suelos conmutable
  • Boquilla para alcochado
  • Boquilla para ranuras
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Fieltro
  • Filtro protector del motor
  • Cesta de filtro permanente: Nailon

Equipamiento

  • Material del depósito: Plástico
  • Soporte integrado para el cable de conexión
  • Gancho portacables
  • Almacenaje de accesorios integrado
