Aspirador en seco T 15/1
Con la aspiradora en seco T 15/1, renovamos nuestra gama existente de aspiradoras en seco profesionales
Esta aspiradora extremadamente silenciosa aúna una elevada comodidad ergonómica gracias a sus tomas integradas de manguera, cable y accesorios, así como 2 posiciones de estacionamiento para la boquilla para pisos, con una extraordinaria potencia de aspiración y un enorme radio de acción.
Características y ventajas
Almacenaje de accesorios integradoLa integración total de los accesorios en la parte posterior del cuerpo del equipo permite acceder a los mismos rápidamente y en cualquier momento.
Filtro HEPA (opcional)El filtro HEPA opcional proporciona un aire de salida higiénicamente limpio y sin partículas.
Cesto de filtro principalUn filtro principal permanente, de grandes dimensiones y de nylon lavable, garantiza una óptima separación de polvo. De esta forma, puede utilizarse el equipo con o sin bolsa de filtro.
Accionamiento con el pie
- No hay necesidad de agacharse en la tarea diaria.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente. (V/Hz)
|110 - 127 / 50 - 60
|Vacío (mbar/kPa)
|251 / 25,1
|Caudal de aire (l/s)
|61
|Potencia nominal (W)
|1280
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Ancho nominal estándar ( )
|B 32
|Longitud del cable. (m)
|15
|Nivel de presión acústica (dB)
|62
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|8,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
- Tubo de aspiración telescópico: 595 mm, 995 mm
- Tubo de aspiración telescópico, material: Acero, cromado
- Boquilla para suelos conmutable
- Boquilla para alcochado
- Boquilla para ranuras
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Fieltro
- Filtro protector del motor
- Cesta de filtro permanente: Nailon
Equipamiento
- Material del depósito: Plástico
- Soporte integrado para el cable de conexión
- Gancho portacables
- Almacenaje de accesorios integrado
