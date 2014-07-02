Filtro previo para bomba sumergible, grande
El filtro previo de acero inoxidable desmontable eleva la seguridad de funcionamiento de la bomba sumergible y protege el rodete de la bomba contra obstrucciones.
El filtro previo de acero inoxidable desmontable eleva la seguridad de funcionamiento de la bomba sumergible y protege el rodete de la bomba contra obstrucciones.
Características y ventajas
Filtro previo de acero inoxidable, desmontable
- Filtro previo desmontable para engancharlo fácilmente a la bomba. Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la seguridad de funcionamiento.
Filtro previo para bombas sumergibles, grande
- Para SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 y SCP 16000 de Kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|210 x 210 x 70
Campos de aplicación
- Para proteger la bomba sumergible de partículas gruesas