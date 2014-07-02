Filtro previo para bomba sumergible, grande

El filtro previo de acero inoxidable desmontable eleva la seguridad de funcionamiento de la bomba sumergible y protege el rodete de la bomba contra obstrucciones.

El filtro previo de acero inoxidable desmontable eleva la seguridad de funcionamiento de la bomba sumergible y protege el rodete de la bomba contra obstrucciones.

Características y ventajas
Filtro previo de acero inoxidable, desmontable
  • Filtro previo desmontable para engancharlo fácilmente a la bomba. Protege el rodete de la bomba contra obstrucciones causadas por ramas o partículas y aumenta la seguridad de funcionamiento.
Filtro previo para bombas sumergibles, grande
  • Para SDP 14000, SDP 18000, SCP 12000 y SCP 16000 de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 210 x 210 x 70
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Para proteger la bomba sumergible de partículas gruesas
Created with AI (artificial intelligence)

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