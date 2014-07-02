¿Limpieza perfecta en todo el baño? Con el kit de paños para limpiadora de vapor de Kärcher, se acabó el problema. El kit de paños de microfibra contiene dos paños de microfibra especiales para suelos, perfectas para su aplicación con la limpiadora de vapor en la zona del baño. El paño abrasivo de microfibra elimina los residuos persistentes de jabón y cal de forma rápida y efectiva. Por otro lado, el paño de pulido de microfibra es apropiado para pulir espejos y otras superficies lisas.