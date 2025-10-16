Limpiadora de vapor SG 4/4
Limpiadora de vapor SG 4/4 compacta con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento. Con regulación progresiva del caudal de vapor y función Vapo-Hydro para unos resultados de limpieza perfectos sin productos químicos.
La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que convence por su excelente potencia y su desinfección* certificada. Gracias a los 4 bar de presión de vapor se consigue un efecto de limpieza óptimo. La regulación progresiva del caudal de vapor y la función Vapo-Hydro (regulación progresiva de la saturación del vapor) permiten un ajuste perfecto del equipo a la tarea de limpieza correspondiente. El sistema de depósito dentro del depósito hace que el llenado sea permanente y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. Además, el indicador de temperatura ayuda a lograr unos resultados de limpieza óptimos. El equipo es de uso universal y limpia sin productos químicos. Las amplias opciones de equipamiento abarcan, entre otras, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento para accesorios integrado, un gancho portacables integrado, así como un alojamiento para tubos para un almacenamiento compacto. (*Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/s, máx. presión de vapor, mín. Vapo-Hydro), prueba del germen: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Características y ventajas
Sistema de dos depósitos.El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados. Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos. Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.
VapoHydroGracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente. Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente. Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, disolver de forma eficaz la suciedad incrustada.
Compartimento para accesoriosEl compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios. Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden. Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.
Limpieza higiénica
- Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.
- La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario y las superficies tratadas.
- Para la limpieza solamente se necesita agua, lo que protege nuestra salud y nuestro bolsillo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Capacidad de la caldera (l)
|2,4
|Contenido del depósito (l)
|2
|Presión de vapor (bar)
|máx. 4
|Potencia calorífica (W)
|2300
|Tiempo de calentamiento (min)
|9
|Temperatura de la caldera (°C)
|máx. 145
|Longitud del cable. (m)
|7,5
|Tensión (V)
|110 - 127
|Frecuencia (Hz)
|60 - 60
|Color
|Antracita
|Peso sin accesorios. (kg)
|8
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|11,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|475 x 320 x 275
Scope of supply
- boquilla manual con cepillo: 165 mm
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 505 mm
- Manguera de vapor: 2 m
- Boquilla para suelos con láminas: 320 mm
- Boquilla para suelos con cerdas: 310 mm
- Tolva de llenado
- Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es)
- Funda para boquilla manual de tejido de rizo
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 400 x 200 mm)
- Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 480 x 270 mm)
Equipamiento
- Depósito: se puede rellenar contínuamente
- Asa de transporte ergonómica
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla de chorro concentrado, corto
- Boquilla de chorro concentrado, largo
- Cepillo circular, negro: 1 Unidad(es)
- Función VapoHydro
- regulación continua de la saturación de vapor
- cierre de seguridad en el caldera de vapor
- desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
