Limpiadora de vapor SG 4/4

Limpiadora de vapor SG 4/4 compacta con 4 bar de presión de vapor de alto rendimiento. Con regulación progresiva del caudal de vapor y función Vapo-Hydro para unos resultados de limpieza perfectos sin productos químicos.

La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que convence por su excelente potencia y su desinfección* certificada. Gracias a los 4 bar de presión de vapor se consigue un efecto de limpieza óptimo. La regulación progresiva del caudal de vapor y la función Vapo-Hydro (regulación progresiva de la saturación del vapor) permiten un ajuste perfecto del equipo a la tarea de limpieza correspondiente. El sistema de depósito dentro del depósito hace que el llenado sea permanente y permite un tiempo de calentamiento rápido y un trabajo sin interrupciones. Además, el indicador de temperatura ayuda a lograr unos resultados de limpieza óptimos. El equipo es de uso universal y limpia sin productos químicos. Las amplias opciones de equipamiento abarcan, entre otras, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento para accesorios integrado, un gancho portacables integrado, así como un alojamiento para tubos para un almacenamiento compacto. (*Según la norma prEN 16615, equipo para suelos de PVC: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/s, máx. presión de vapor, mín. Vapo-Hydro), prueba del germen: Enterococcus hirae ATCC 10541)

Características y ventajas
Limpiadora de vapor SG 4/4: Sistema de dos depósitos.
Sistema de dos depósitos.
El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados. Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos. Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.
Limpiadora de vapor SG 4/4: VapoHydro
VapoHydro
Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente. Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente. Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, disolver de forma eficaz la suciedad incrustada.
Limpiadora de vapor SG 4/4: Compartimento para accesorios
Compartimento para accesorios
El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios. Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden. Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.
Limpieza higiénica
  • Limpieza higiénica sin utilizar sustancias químicas.
  • La eliminación del uso de detergentes agresivos protege al usuario y las superficies tratadas.
  • Para la limpieza solamente se necesita agua, lo que protege nuestra salud y nuestro bolsillo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Capacidad de la caldera (l) 2,4
Contenido del depósito (l) 2
Presión de vapor (bar) máx. 4
Potencia calorífica (W) 2300
Tiempo de calentamiento (min) 9
Temperatura de la caldera (°C) máx. 145
Longitud del cable. (m) 7,5
Tensión (V) 110 - 127
Frecuencia (Hz) 60 - 60
Color Antracita
Peso sin accesorios. (kg) 8
Peso con embalaje incluido. (kg) 11,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 475 x 320 x 275

Scope of supply

  • boquilla manual con cepillo: 165 mm
  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de vapor: 505 mm
  • Manguera de vapor: 2 m
  • Boquilla para suelos con láminas: 320 mm
  • Boquilla para suelos con cerdas: 310 mm
  • Tolva de llenado
  • Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es)
  • Funda para boquilla manual de tejido de rizo
  • Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 400 x 200 mm)
  • Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 480 x 270 mm)

Equipamiento

  • Depósito: se puede rellenar contínuamente
  • Asa de transporte ergonómica
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla de chorro concentrado, corto
  • Boquilla de chorro concentrado, largo
  • Cepillo circular, negro: 1 Unidad(es)
  • Función VapoHydro
  • regulación continua de la saturación de vapor
  • cierre de seguridad en el caldera de vapor
  • desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
