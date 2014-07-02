Juego de cepillos circulares con cerdas de latón
Para la eliminación de suciedad resistente. No apropiado para superficies sensibles, como por ejemplo superficies de madera o de plástico.
Juego de cepillos redondos con cerdas de latón robustas para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada, por ejemplo, de bandejas del horno o los hornillos. Las estables cerdas de latón convierten el cepillo de limpieza en un potente paquete entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Atención: no apto para superficies delicadas, como madera o plástico.
Características y ventajas
Cerdas de latón
- Cerdas estables, para eliminar fácilmente la suciedad incrustada
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,1
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|40 x 26 x 26
Campos de aplicación
- Suciedad resistente