Juego de cepillos circulares con cerdas de latón

Para la eliminación de suciedad resistente. No apropiado para superficies sensibles, como por ejemplo superficies de madera o de plástico.

Juego de cepillos redondos con cerdas de latón robustas para eliminar sin esfuerzo la suciedad muy incrustada, por ejemplo, de bandejas del horno o los hornillos. Las estables cerdas de latón convierten el cepillo de limpieza en un potente paquete entre los cepillos para limpiadoras de vapor. Atención: no apto para superficies delicadas, como madera o plástico.

Características y ventajas
Cerdas de latón
  • Cerdas estables, para eliminar fácilmente la suciedad incrustada
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,1
Dimensiones (l × a × h). (mm) 40 x 26 x 26
Campos de aplicación
  • Suciedad resistente
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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