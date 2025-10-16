Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium
Características y ventajas
Potente presión de vapor de 3,0 barRemueve fácilmente cualquier tipo de suciedad, incluso en áreas de difícil acceso
Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelosResultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Ergonómico, limpieza efectiva con contacto completo en el piso, ajustable a estaturas del usuario gracias al codo flexible de la tobera
Pequeña, manejable y fácilmente almacenablePuede ser almacenado en cualquier lugar para acceso fácil
Seguro contra accionamiento involuntario en la máquina
- Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Accesorios Premium Multifuncionales
- Limpieza efectiva en diferentes superficies con la tobera de piso, la tobera de mano, el cepillo redondo y muchos más
- Llega fácilmente a los lugares de difícil acceso gracias a su manguera de prolongación.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
- Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Prueba certificada¹⁾
|Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
|Rendimiento del área por llenado del tanque. (m²)
|aprox. 20
|Potencia calorífica (W)
|1200
|Máxima presión del vapor (bar)
|máx. 3
|Longitud del cable. (m)
|4
|Tiempo de calentamiento (min)
|3
|Capacidad de la caldera (l)
|0,2
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|blanco
|Peso sin accesorios. (kg)
|1,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|3,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|321 x 127 x 186
¹⁾ Las pruebas han demostrado que con una limpieza puntual de 30 segundos a nivel máximo de vapor con el limpiador de vapor profesional de Kärcher, el 99,999% de los virus envueltos como el coronavirus o la influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados en superficies comunes lisas y duras (virus de prueba: MVA). / ²⁾ Cuando se limpia a profundidad con el limpiador de vapor de Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes serán eliminadas en las superficies lisas y duras del hogar, siempre y cuando la velocidad de limpieza sea de 30 cm/s a nivel de vapor máximo (germen de prueba: Enterococcus hirae.
Scope of supply
- Manguera de extensión
- Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
- Boquilla de chorro concentrado
- Boquilla manual
- Cepillo circular, negro: 1 Unidad(es)
- Boquilla para suelos: EasyFix
- Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
- Botella dosificadora.: 200 ml
Equipamiento
- Seguro para niños
- Válvula de seguridad
- Interruptor de conexión y desconexión integrado
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Grifería
- Lavabos
- Azulejos
Accesorios
