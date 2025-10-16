Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium

Características y ventajas
Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium: Potente presión de vapor de 3,0 bar
Remueve fácilmente cualquier tipo de suciedad, incluso en áreas de difícil acceso
Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium: Kit de limpieza de suelos EasyFix con articulación flexible en la boquilla para suelos y cómodo sistema de fijación del paño para suelos
Resultados óptimos de limpieza en distintos tipos de suelos duros del hogar gracias a la eficiente tecnología de láminas. Cambio de paño sin contacto con la suciedad y colocación cómoda del paño para suelos gracias al sistema de autofijación Ergonómico, limpieza efectiva con contacto completo en el piso, ajustable a estaturas del usuario gracias al codo flexible de la tobera
Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium: Pequeña, manejable y fácilmente almacenable
Puede ser almacenado en cualquier lugar para acceso fácil
Seguro contra accionamiento involuntario en la máquina
  • Un sistema de cierre ofrece una protección segura contra un uso indebido por parte de los niños.
Accesorios Premium Multifuncionales
  • Limpieza efectiva en diferentes superficies con la tobera de piso, la tobera de mano, el cepillo redondo y muchos más
  • Llega fácilmente a los lugares de difícil acceso gracias a su manguera de prolongación.
Paño para suelos y funda para la boquilla manual
  • Para unos resultados de limpieza intensiva y mejor recogida y eliminación de suciedad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Prueba certificada¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾
Rendimiento del área por llenado del tanque. (m²) aprox. 20
Potencia calorífica (W) 1200
Máxima presión del vapor (bar) máx. 3
Longitud del cable. (m) 4
Tiempo de calentamiento (min) 3
Capacidad de la caldera (l) 0,2
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 127
Frecuencia (Hz) 60
Color blanco
Peso sin accesorios. (kg) 1,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 3,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Las pruebas han demostrado que con una limpieza puntual de 30 segundos a nivel máximo de vapor con el limpiador de vapor profesional de Kärcher, el 99,999% de los virus envueltos como el coronavirus o la influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados en superficies comunes lisas y duras (virus de prueba: MVA). / ²⁾ Cuando se limpia a profundidad con el limpiador de vapor de Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes serán eliminadas en las superficies lisas y duras del hogar, siempre y cuando la velocidad de limpieza sea de 30 cm/s a nivel de vapor máximo (germen de prueba: Enterococcus hirae.

Scope of supply

  • Manguera de extensión
  • Funda de microfibra para la boquilla manual: 1 Unidad(es)
  • Boquilla de chorro concentrado
  • Boquilla manual
  • Cepillo circular, negro: 1 Unidad(es)
  • Boquilla para suelos: EasyFix
  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de vapor: 0.5 m
  • Botella dosificadora.: 200 ml

Equipamiento

  • Seguro para niños
  • Válvula de seguridad
  • Interruptor de conexión y desconexión integrado
Limpiadora de vapor SC 1 EasyFix Premium
Campos de aplicación
  • Suelos duros
  • Grifería
  • Lavabos
  • Azulejos
Accesorios
