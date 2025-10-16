Especificaciones técnicas

Prueba certificada¹⁾ Elimina hasta un 99,999 % de los virus¹⁾ y un 99,99 % de las bacterias²⁾ Rendimiento del área por llenado del tanque. (m²) aprox. 20 Potencia calorífica (W) 1200 Máxima presión del vapor (bar) máx. 3 Longitud del cable. (m) 4 Tiempo de calentamiento (min) 3 Capacidad de la caldera (l) 0,2 Número de fases de corriente (Ph) 1 Tensión (V) 127 Frecuencia ( Hz ) 60 Color blanco Peso sin accesorios. (kg) 1,6 Peso con embalaje incluido. (kg) 3,4 Dimensiones (l × a × h). (mm) 321 x 127 x 186

¹⁾ Las pruebas han demostrado que con una limpieza puntual de 30 segundos a nivel máximo de vapor con el limpiador de vapor profesional de Kärcher, el 99,999% de los virus envueltos como el coronavirus o la influenza (excluyendo el virus de la Hepatitis-B) pueden ser eliminados en superficies comunes lisas y duras (virus de prueba: MVA). / ²⁾ Cuando se limpia a profundidad con el limpiador de vapor de Kärcher, el 99,99% de todas las bacterias domésticas comunes serán eliminadas en las superficies lisas y duras del hogar, siempre y cuando la velocidad de limpieza sea de 30 cm/s a nivel de vapor máximo (germen de prueba: Enterococcus hirae.