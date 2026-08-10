Motor de arranque juego de montaje Batte
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
Soporte de pared
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de baterías
|Plataforma de batería de 18 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Intensidad de salida (A)
|2,5
|Tensión (conexión de red del cargador) (V)
|100 - 240
|Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz)
|50 - 60
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|1,1
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|184 x 133 x 126
Scope of supply
- Batería: batería Battery Power de 2,5 Ah (1 unidad)