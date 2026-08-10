Motor de arranque juego de montaje Batte

Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
Soporte de pared
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Plataforma de baterías Plataforma de batería de 18 V
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Intensidad de salida (A) 2,5
Tensión (conexión de red del cargador) (V) 100 - 240
Frecuencia (conexión de red del cargador) (Hz) 50 - 60
Color Negro
Peso (kg) 1,1
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 184 x 133 x 126

Scope of supply

  • Batería: batería Battery Power de 2,5 Ah (1 unidad)
Motor de arranque juego de montaje Batte
Motor de arranque juego de montaje Batte
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Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

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