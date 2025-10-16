Aspiradora con filtro de agua DS 5.800
Aspiradora para seco con el innovador sistema de filtro de agua, proporciona frescura al aire de salida de la aspiradora al limpiarlo en un 99.9%.
La DS 5.800 con filtro de agua y filtro HEPA, no sólo proporciona pisos y alfombras limpias, sino un aire fresco y renovado al eliminar el 99.9% de las partículas que podrían causar problemas respiratorios en las personas. Otorga un excelente ambiente en el interior de los recintos. En contraste con las aspiradoras que utilizan bolsas de papel, la nueva tecnología de la DS 5.800 con filtro de agua, utiliza el poder natural del agua al girarla a una alta velocidad y poder separar las partículas de suciedad. En conjunto con el filtro HEPA, se obtiene una excelente calidad de aire en el ambiente tras utilizar la aspiradora.
Características y ventajas
Sistema de filtros de varios pasos compuesto por un filtro de agua innovador, filtro intermedio lavable y filtro HEPA 12 (EN1822:1998)Filtra el 99,9 % del polvo del aire. Adecuado para alérgicos.
Filtro de agua extraíbleFácil de llenar y de limpiar.
Práctica posición de estacionamientoCuando se interrumpe el trabajo, el tubo de aspiración y la boquilla para suelos se estacionan de forma cómoda y rápida. Almacenamiento del equipo en poco espacio.
Motor con eficiencia energética
- Aspira con la misma potencia que un equipo de 1400 vatios.
- Menos consumo energético.
Enrollamiento automático de cable
- Recogida rápida y cómoda del cable de conexión pulsando un botón.
Soporte para accesorios en el equipo
- En el compartimento para accesorios se pueden guardar todos los accesorios de forma ordenada y están siempre a mano.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de aspiradora
|Aspiradora con filtro de agua
|Potencia de conexión (W)
|900
|Filtro de agua (l)
|2
|Radio de acción (m)
|10,2
|Nivel de presión acústica (dB)
|66
|Tensión (V)
|127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Peso sin accesorios. (kg)
|7,4
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|10,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|535 x 289 x 345
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2.1 m
- Tubo de aspiración telescópico, material: cromado
- Boquilla para aspiración de suciedad seca, conmutable
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para alcochado
- Tipo de filtro HEPA: Filtro HEPA 12 (EN1822:1998)
- Agente antiespumante «FoamStop»
- Filtro protector del motor
Equipamiento
- Práctica posición de estacionamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
Accesorios
Detergentes
