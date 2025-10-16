Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 1s Classic *MX
La potente aspiradora multifuncional WD 1s Classic ofrece una amplia diversidad de campos de aplicación.
La aspiradora multifuncional WD 1S Classic: un potente equipo con 1200 vatios de potencia. Incluido depósito de 18 litros para residuos robusto y resistente a los golpes. Cuenta con un contenedor de metal. Este equipo compacto ofrece ventajas excepcionales porque se almacena en poco espacio y está rápidamente a mano para la limpieza de mantenimiento. La WD 1S Classic es ideal para la limpieza en el hogar, en sótanos, en el exterior y en el interior de vehículos y para aspirar pequeñas cantidades de agua. Dispone de un filtro de espuma para la aspiración de suciedad líquida, una bolsa de fieltro y una bolsa de filtro de papel para la aspiración en seco, además de una boquilla para suelos con clips universales idónea tanto para la aspiración de suciedad líquida como para la aspiración en seco. Otras características útiles son la función de soplado, el práctico almacenaje de accesorios, un gancho para cables y un asa de transporte ergonómica.
Características y ventajas
Variadas posibilidades de aplicación
- Aspira sin esfuerzo suciedad líquida y seca.
Práctica función de soplado
- Cuando no es posible aspirar, se puede recurrir a la práctica función de soplado.
Depósito de acero inoxidable de 18 litros
- Robusta, resistente a los golpes y a la corrosión y con gran capacidad.
Diseño compacto
- Apta para todo tipo de superficies de suelo duras.
- Almacenaje en poco espacio.
Almacenaje seguro, accesible y en poco espacio de manguera de aspiración, cable de conexión y accesorios
- Almacenaje seguro, práctico y en poco espacio de los accesorios adjuntos.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo se transporta de manera sencilla y cómoda.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1200
|Potencia de aspiración (W)
|180
|Capacidad del contenedor (l)
|18
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión. (m)
|5
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|76
|Peso sin accesorios. (kg)
|4,7
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|398 x 398 x 518
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.5 m
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para aspiración de suciedad seca: Conmutable para alfombras y suelos duros
- Boquilla para ranuras
- Filtro para espumosa: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
- Bolsa de filtro textil: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Función de soplado
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Gancho portacables
- Soporte para accesorios en el equipo
- Ruedas
Campos de aplicación
- Balcón
- Parking
- Sótanos
- Entrada
- Aspiración eficaz de líquidos
- Taller
- Cuartos de bricolaje
Accesorios
