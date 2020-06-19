Aspiradora para suciedad sólida y líquida WD 3 S V-19/6/20 (YSY) *MX
Depósito de acero inoxidable de 19 l, cable de 6 m y manguera de aspiración de 2 m: el WD 3 S V-19/6/20 destaca por el filtro de cartucho de una pieza, la potencia, la eficiencia y una atractiva relación calidad-precio.
El WD 3 S V-19/6/20 es potente y energéticamente eficiente, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips combinan a la perfección para obtener los mejores resultados en la limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El aspirador en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de acero inoxidable de 19 litros, cable de 6 m, manguera de aspiración de 2 m y por su bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como seca sin tener que cambiar el filtro. La función de soplado es útil para la limpieza en zonas de difícil acceso. El almacenamiento de la manguera tiene lugar en poco espacio, colgándose del cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa se puede extraer y el accesorio se puede insertar directamente en la manguera de aspiración. Otra característica inteligente: en la superficie del cabezal del equipo podrán almacenarse herramientas o piezas pequeñas. El asa de diseño ergonómico facilita un cómodo transporte.
Características y ventajas
Filtro de cartuchoPara el aspirado en húmedo y en seco sin cambio del filtro. Sencilla incorporación y desmontaje del filtro al girar, sin más piezas de obturación.
Práctico sistema de almacenaje de accesorios y cablesAlmacenamiento seguro, accesible y en poco espacio de los accesorios. Almacenamiento seguro del cable de conexión mediante el gancho para cables.
Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipoAlmacenamiento que ocupa poco espacio de la manguera de aspiración mediante el enganche de la manguera al cabezal del equipo. Fijación intuitiva, adecuada tanto para diestros como para zurdos.
Superficie de apoyo
- Para el almacenamiento seguro de herramientas y piezas pequeñas como, p. ej., tornillos y clavos.
Práctica función de soplado
- En todos aquellos lugares donde no se puede aspirar, resulta útil la práctica función de soplado.
- Limpieza sin esfuerzo, por ejemplo, de un arriate de grava.
Bolsa de filtro de fieltro
- Material de fieltro de 3 capas, extremadamente resistente a la rotura.
- Para una potencia de aspiración más duradera y una elevada retención del polvo.
Estacionamiento intermedio del asa en el cabezal del equipo
- En caso de interrupción del trabajo, estacionamiento rápido del asa en el cabezal de la herramienta.
El equipo, la manguera de aspiración y la boquilla para suelos están perfectamente adaptados entre sí
- Para un resultado de limpieza óptimo, tanto en seco como en húmedo, al aspirar suciedad fina o gruesa.
- Para una máxima comodidad y flexibilidad al aspirar.
Sistema de cierre «Pull & Push»
- Para una apertura y cierre del depósito de manera sencilla, rápida y segura.
Asa de transporte ergonómica
- El equipo es fácil de transportar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Potencia nominal de entrada (W)
|1000
|Potencia de aspiración (W)
|210
|Vacío (mbar)
|máx. 210
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 42
|Capacidad del contenedor (l)
|19
|Material del depósito
|Acero inoxidable
|Cable de conexión. (m)
|6
|Ancho nominal del accesorio (mm)
|35
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Nivel de presión acústica (dB)
|74
|Color
|Amarillo
|Peso sin accesorios. (kg)
|5,3
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|7,5
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|353 x 328 x 523
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Tipo de manguera de aspiración: con empuñadura curvada
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Asa desmontable
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Longitud de los tubos de aspiración: 0.5 m
- Anchura nominal de los tubos de aspiración: 35 mm
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Boquilla de aspiración para suciedad seca y húmeda: Clips
- Boquilla para ranuras
- Filtro de cartucho: Celulosa
- Bolsa de filtro de fieltro: 1 Unidad(es), Triple capa
Equipamiento
- Selector giratorio (encendido / apagado)
- Función de soplado
- Posición de reposo del asa en el cabezal del equipo
- Almacenamiento para mangueras en el cabezal del equipo
- Almacenaje de accesorios adicional en el cabezal del equipo
- Soporte para componentes pequeños
- Asa de transporte plegable
- Gancho portacables
- Posición de almacenamiento
- Soporte para accesorios en el equipo
- Protector a prueba de golpes
Campos de aplicación
- Terraza
- Parking
- Taller
- Sótanos
- Aspiración eficaz de líquidos
- Entrada
- Cuartos de bricolaje
Accesorios
Find parts
