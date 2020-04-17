El WD 3 V-17/4/20 es potente y energéticamente eficiente, con un consumo energético de tan solo 1000 W. Tanto el equipo como la manguera de aspiración y la boquilla para suelos con clips combinan a la perfección para obtener los mejores resultados en la limpieza con suciedad seca, húmeda, fina o gruesa. El aspirador en seco y húmedo destaca por su compacto diseño y un resistente depósito de plástico de 17 litros, cable de 4 m, manguera de aspiración de 2 m y por su bolsa de filtro de fieltro. Gracias al filtro de cartucho de una pieza, es posible el aspirado tanto de la suciedad húmeda como seca sin tener que cambiar el filtro. La función de soplado es útil para la limpieza en zonas de difícil acceso. El almacenamiento de la manguera tiene lugar en poco espacio, colgándose del cabezal del equipo. El cable puede recogerse en el gancho para cables, los tubos y la boquilla para suelos, en el protector. El sistema de cierre «Pull & Push» permite abrir y cerrar fácilmente el depósito. El asa se puede extraer y el accesorio se puede insertar directamente en la manguera de aspiración. Otra característica inteligente: en la superficie del cabezal del equipo podrán almacenarse herramientas o piezas pequeñas. El asa de diseño ergonómico facilita un cómodo transporte.