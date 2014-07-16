Limpieza de muebles de jardín

El agua del conducto de agua (por norma general con una presión de 4 bar) pasa por la manguera de riego hasta la hidrolavadora de alta presión, donde una bomba de alta presión genera una presión del agua de hasta 150 bar. El agua sale por una pequeña boquilla de alta presión como chorro fuerte y concentrado con un elevado efecto de limpieza.

Al trabajar con la hidrolavadora de alta presión, se ahorra dinero y agua:

una manguera de riego con una presión de 4 bar consume unos 3500 l de agua por hora, mientras que una hidrolavadora de alta presión con una presión de 100 bar solo consume 400 l por hora.

En el caso de suciedad fuerte, la limpieza con el cepillo de lavado y los detergentes de Kärcher proporciona resultados óptimos. El filtro de agua protege la bomba de la limpiadora de alta presión de forma fiable.