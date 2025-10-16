Detergente para madera encerada para FC RM 535
El detergente RM 535 limpia, cuida y protege los suelos de madera aceitados y encerados y deja un brillo sedoso y sin rayas sin necesidad de pasar un trapo. Agradable aroma a cera de abejas.
El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (ml)
|500
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|8
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,8
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|65 x 65 x 210
Campos de aplicación
- Suelos de madera encerados
- Suelos de madera con acabado al aceite y a la cera