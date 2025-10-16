Detergente para madera encerada para FC RM 535

El detergente RM 535 limpia, cuida y protege los suelos de madera aceitados y encerados y deja un brillo sedoso y sin rayas sin necesidad de pasar un trapo. Agradable aroma a cera de abejas.

El conservador de suelos RM 535 limpia, conserva y protege suelos de madera aceitados o encerados y deja un brillo satinado sin marcas y sin necesidad de repasar. Agradable aroma a cera de abejas.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (ml) 500
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 8
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,8
Dimensiones (l × a × h). (mm) 65 x 65 x 210
RM 535 *USA 0,5l Limpieza y cuidado de s, 500ml
Campos de aplicación
  • Suelos de madera encerados
  • Suelos de madera con acabado al aceite y a la cera