Limpiadores de vapor Kärcher contra el Coronavirus

Mata hasta el 99.999% de coronavirus.* y bacteria.**

Kärcher hizo los arreglos necesarios para que la eficacia de sus limpiadores de vapor en la lucha contra los virus sea probada en un laboratorio independiente. El resultado: si se usa correctamente, las máquinas eliminan hasta el 99.999% de los virus envueltos *, como el coronavirus o la influenza, y el 99.99% de las bacterias domésticas comunes ** de las superficies duras. Como en la actualidad los desinfectantes deben reservarse principalmente para atención ambulatoria y hospitalaria, los limpiadores de vapor pueden hacer una valiosa contribución a la higiene general, tanto en hogares como en usos comerciales e industriales.

Virus envolventes como el coronavirus SARS-CoV-2 Puede ser neutralizado con altas temperaturas. Como los virus no son gérmenes u organismos vivos, los expertos también hablan sobre la inactivación de virus. En el laboratorio, un virus de prueba certificado (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), que es representativo de los virus envueltos, se distribuyó en una superficie dura. Luego se limpió esta área con la boquilla manual de un limpiador a vapor y la almohadilla de microfibra adecuada. Se demostró que se podía lograr una reducción significativa de hasta el 99.999% de los virus a la presión máxima de vapor y con una duración de limpieza de 30 segundos en un área.

*Las pruebas han demostrado que con una limpieza de 30 segundos como máximo, el nivel de vapor el Limpiador de vapor de Kärcher el 99.999% de los virus con envoltura como el coronavirus o la influenza ( excluyendo el virus de la hepatits B) se pueden eliminar en superficies duras lisas comunes (prueba de germen: virus de Vaccinia-Ankara modificado).