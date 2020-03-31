GIF esp SC

Limpiadores de vapor Kärcher contra el Coronavirus

Limpieza higiénica con vapor: se elimina el 99.99% de los virus envueltos*

GIF esp SC 2

Mata hasta el 99.999% de coronavirus.* y bacteria.**

Kärcher hizo los arreglos necesarios para que la eficacia de sus limpiadores de vapor en la lucha contra los virus sea probada en un laboratorio independiente. El resultado: si se usa correctamente, las máquinas eliminan hasta el 99.999% de los virus envueltos *, como el coronavirus o la influenza, y el 99.99% de las bacterias domésticas comunes ** de las superficies duras. Como en la actualidad los desinfectantes deben reservarse principalmente para atención ambulatoria y hospitalaria, los limpiadores de vapor pueden hacer una valiosa contribución a la higiene general, tanto en hogares como en usos comerciales e industriales.

Virus envolventes como el coronavirus SARS-CoV-2 Puede ser neutralizado con altas temperaturas. Como los virus no son gérmenes u organismos vivos, los expertos también hablan sobre la inactivación de virus. En el laboratorio, un virus de prueba certificado (Modified-Vaccinia-Ankara-Virus), que es representativo de los virus envueltos, se distribuyó en una superficie dura. Luego se limpió esta área con la boquilla manual de un limpiador a vapor y la almohadilla de microfibra adecuada. Se demostró que se podía lograr una reducción significativa de hasta el 99.999% de los virus a la presión máxima de vapor y con una duración de limpieza de 30 segundos en un área.

*Las pruebas han demostrado que con una limpieza de 30 segundos como máximo, el nivel de vapor el Limpiador de vapor de Kärcher el 99.999% de los virus con envoltura como el coronavirus o la influenza ( excluyendo el virus de la hepatits B) se pueden eliminar en superficies duras lisas comunes (prueba de germen: virus de Vaccinia-Ankara modificado).

**Al limpiar a fondo con el Limpiador de vapor Kärcher, el 99.99% de todas las bacterias domésticas comunes se eliminarán en superficies duras lisas comunes del hogar, siempre que la velocidad de limpieza sea de 30 cm/s con el nivel de vapor máximo (prubea de germen: Enterococcus hirae)

 

Limpieza higiénica y profunda en todos los espacios del hogar

Limpieza de la cocina

Ya sean accesorios, azulejos, superficies de vidrio y sintéticas, campanas extractoras, placas, estufas o fregaderos, los limpiadores de vapor hacen que la cocina este higiénicamente limpia, y todo esto sin productos químicos.
Steam cleaner kitchen

Limpieza del baño

Los Limpiadores de vapor hacen el trabajo perfectamente y aseguran una limpieza higiénica absoluta, incluso cuando se limpian azulejos, superficies de vidrio y espejos, ventanas, accesorios, regaderas y cualquier superficie dura.
SC 2 bathroom cleaning sink

Limpieza de pisos

Los limpiadores de vapor garantizan la máxima limpieza e higiene cuando se limpian baldosas de piedra, PVC, laminados o pisos de parquet barnizados, y todo sin residuos químicos.
Steam cleaner floor cleaner
Más sobre limpieza higiénica

Productos