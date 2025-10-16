Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition

Características y ventajas
Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition: Vaciado rápido
Vaciado rápido
El depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.
Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition: Boquilla aspiradora intercambiable
Boquilla aspiradora intercambiable
En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition: Indicadores led al alcance de la vista
Indicadores led al alcance de la vista
Fácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Ligera y silenciosa
  • El peso reducido y el agradable nivel sonoro hacen que limpiar ventanas con la WV 2 ahora sea todavía más cómodo.
Diversas aplicaciones
  • La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
  • Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
  • Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
La original
  • Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Higiene absoluta
  • Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Anchura de trabajo de la boquilla de aspiración (mm) 280
Anchura de trabajo de la boquilla de aspiración estrecha (mm) 170
Contenido del depósito de agua sucia (ml) 100
Autonomía por ciclo de carga de la batería. (min) 35
Duración del ciclo de carga. (min) 230
Tipo de batería Batería de iones de litio
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 105
Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 120 / 127
Frecuencia (Hz) 60
Color Negro
Peso, con batería (kg) 0,6
Peso sin accesorios. (kg) 0,6
Peso con embalaje incluido. (kg) 1,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
  • Detergentes: 20 ml
  • Boquilla de aspiración estrecha

Equipamiento

  • Boquilla de aspiración
  • Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition
Campos de aplicación
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Baldosas
  • Tablas de vidrios
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Ventana con travesaños
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.