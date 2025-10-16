Limpiadora de cristales a batería WV 2 Black Edition
Características y ventajas
Vaciado rápidoEl depósito de agua sucia puede vaciarse de forma rápida y fácil en caso necesario.
Boquilla aspiradora intercambiableEn función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Indicadores led al alcance de la vistaFácil ahorro de energía: el indicador led integrado en el interruptor de conexión/desconexión avisa puntualmente cuando la batería tiene que cargarse.
Ligera y silenciosa
- El peso reducido y el agradable nivel sonoro hacen que limpiar ventanas con la WV 2 ahora sea todavía más cómodo.
Diversas aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo el triple de rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito sin entrar en contacto con el agua sucia.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Anchura de trabajo de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Anchura de trabajo de la boquilla de aspiración estrecha (mm)
|170
|Contenido del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía por ciclo de carga de la batería. (min)
|35
|Duración del ciclo de carga. (min)
|230
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|120 / 127
|Frecuencia (Hz)
|60
|Color
|Negro
|Peso, con batería (kg)
|0,6
|Peso sin accesorios. (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|1,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Botella pulverizadora estándar con paño de microfibra
- Detergentes: 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Tablas de vidrios
- Mamparas de ducha/bañeras
- Ventana con travesaños
Accesorios
Detergentes
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.